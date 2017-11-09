Возвращение Мухтара
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Возвращение Мухтара
9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой
    Подросток из Пакистана научился поворачивать голову на 180 градусов: видео. Пакистан, дети и подростки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПодросток из Пакистана научился поворачивать голову на 180 градусов: видео

    Подросток из Пакистана научился поворачивать голову на 180 градусов: видео

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    Подросток из Пакистана научился поворачивать голову на 180 градусов: видео

    Подросток из Пакистана научился поворачивать голову на 180 градусов: видео

    Подросток из Пакистана научился поворачивать голову на 180 градусов: видео

      В прессе и соцсетях активно обсуждают необычные способности подростка из Пакистана, научившегося поворачивать голову на 180 градусов.

      Новую звезду Интернета зовут Мухаммед Самир. Юный житель Карачи может поворачивать голову на 180 градусов при помощи рук. В прессе и сосетях юношу окрестили совой и трансформером.

      14-летний Мухаммед признался, что долго тренировался. Когда мальчику было шесть лет, он увидел актера в голливудском фильме ужасов, который поворачивал голову подобным образом, после этого он начал регулярно упражняться и через некоторое время достиг своей цели.

      В настоящее время Мухаммед выступает в составе танцевальной группы Dangerous Boys. Он бросил школу и решил материально помочь семье после того, как его отец заболел, передает РИА Новости.

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