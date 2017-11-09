Московский метрополитен подготовили к работе в условиях морозов и снегопадов

Работы по подготовке подвижного состава к функционированию в зимний период завершены в Московском метрополитене.

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Как сообщили в пресс-службе столичной подземки, «в Московском метрополитене завершены работы по подготовке подвижного состава и станций к работе в зимний период».



Из сообщения пресс-службы: «Крупнейшее транспортное предприятие столицы готово к бесперебойной перевозке пассажиров в условиях холодов и снегопадов».



На всех станциях метро будут поддерживать комфортную для пассажиров температуру, для этого уже подготовлены более 620 воздушно-тепловых завес в вестибюлях и устройств подогрева ступеней на лестничных маршах. Кроме того, был проведен ремонт грязеприемников для поддерживания чистоты в вестибюлях станций и на прилегающих территориях во время интенсивного выпадения осадков, а для безаварийного движения поездов проверено состояние путей и систем электрообогрева стрелок.



Целый комплекс мер направлен на то, чтобы с наступлением холодов можно было поддерживать комфортный микроклимат и чистоту воздуха в поездах. Специалисты проверили работу климатических установок в вагонах в режиме отопления, а также провели обслуживание систем кондиционирования и обеззараживания воздуха.



Уточняется, что во время сильных снегопадов и метелей подземка примет необходимые меры для беспрепятственного прохода пассажиров к станциям.