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    «Белый маг» из Уфы получил 13 лет за изнасилование девочки-подростка

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    «Белый маг» из Уфы получил 13 лет за изнасилование девочки-подростка

    «Белый маг» из Уфы получил 13 лет за изнасилование <nobr>девочки-подростка</nobr>

    Калининский районный суд Уфы поставил точку в деле об изнасиловании 13-летней девочки. Преступление совершил мужчина, представлявшийся белым магом.

    Житель Уфы приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. По данным следствия, 66-летний подсудимый в сентябре 2015 года изнасиловал 13-летнюю девочку, зашедшую в гости к его внучке. О случившемся стало известно лишь спустя полгода, когда выяснилось, что потерпевшая беременна.

    Также сообщается, что фигурант предложил вступить с ним в интимную связь еще нескольким подросткам. Одной из них он пообещал изгнать вселившихся в нее демонов. На допросе мужчина представлялся белым магом, имеющим дар излечивать болезни, сообщает сайт прокуратуры Башкирии.

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