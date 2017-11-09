Волонтеры со всей России презентовали свои проекты к ЧМ-2018

Волонтеры со всей России представили свои проекты, посвященные чемпионату мира по футболу.

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Работы волонтеров помогут сделать города и регионы мундиаля еще комфортнее, привлекательнее и интереснее. Тематика проектов — самая широкая: все, что связано со спортом и здоровым образом жизни, туристическими сервисами, а также искусством, социальной работой и экологией.



Имена авторов лучших проектных заявок будут известны в декабре. Победители смогут попасть в креативную школу Инновационного центра «Сколково».



Там они пройдут обучение и доработают свои идеи под руководством ведущих экспертов.