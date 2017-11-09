Деловое утро НТВ
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Деловое утро НТВ
9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой
    Волонтеры со всей России презентовали свои проекты к ЧМ-2018. волонтеры, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВолонтеры со всей России презентовали свои проекты к ЧМ-2018

    Волонтеры со всей России презентовали свои проекты к ЧМ-2018

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    Волонтеры со всей России презентовали свои проекты к <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    Волонтеры со всей России презентовали свои проекты к ЧМ-2018

    Волонтеры со всей России презентовали свои проекты к <nobr>ЧМ-2018</nobr>

      Волонтеры со всей России представили свои проекты, посвященные чемпионату мира по футболу.

      Работы волонтеров помогут сделать города и регионы мундиаля еще комфортнее, привлекательнее и интереснее. Тематика проектов — самая широкая: все, что связано со спортом и здоровым образом жизни, туристическими сервисами, а также искусством, социальной работой и экологией.

      Имена авторов лучших проектных заявок будут известны в декабре. Победители смогут попасть в креативную школу Инновационного центра «Сколково».

      Там они пройдут обучение и доработают свои идеи под руководством ведущих экспертов.

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