Деловое утро НТВ
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Деловое утро НТВ
9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой

    Определены сроки проведения всероссийской переписи населения

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    Определены сроки проведения всероссийской переписи населения

    Определены сроки проведения всероссийской переписи населения

    Правительство утвердило сроки проведения всероссийской переписи населения в 2020 году. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

    Отмечается также, что в наступающем 2018 году пройдет пробная перепись, которая охватит около 550 тыс. человек. Она нужна для отработки организационных вопросов мероприятия.

    Распоряжение: «Пробная перепись населения будет проводиться с 1 по 31 октября 2018 года. Всероссийская перепись населения — с 1 по 31 октября 2020 года. Это периоды, в течение которых будут собираться сведения о населении. Установлено также, что сбор сведений о населении и его учет будут проводиться по состоянию на 1 октября 2018 года и 1 октября 2020 года соответственно».

    Ответственным за проведение Всероссийской переписи назначен Росстат.

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