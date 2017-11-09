Определены сроки проведения всероссийской переписи населения

Правительство утвердило сроки проведения всероссийской переписи населения в 2020 году. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Отмечается также, что в наступающем 2018 году пройдет пробная перепись, которая охватит около 550 тыс. человек. Она нужна для отработки организационных вопросов мероприятия.



Распоряжение: «Пробная перепись населения будет проводиться с 1 по 31 октября 2018 года. Всероссийская перепись населения — с 1 по 31 октября 2020 года. Это периоды, в течение которых будут собираться сведения о населении. Установлено также, что сбор сведений о населении и его учет будут проводиться по состоянию на 1 октября 2018 года и 1 октября 2020 года соответственно».



Ответственным за проведение Всероссийской переписи назначен Росстат.