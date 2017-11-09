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Деловое утро НТВ
9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой

    В Германии задержали парня с питоном в штанах

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    • Фото: polizei.hessen.de
    В Германии задержали парня с питоном в штанах

    В Германии задержали парня с питоном в штанах

    В Германии задержали парня с питоном в штанах
  • Фото: polizei.hessen.de

    • В городе Дармштадт, Германия, полицейские задержали 19-летнего парня, в штанах у которого обнаружился 35-сантиметровый питон. Сам молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.

    Как сообщает BBC, стражи порядка прибыли на место после жалобы местных жителей. Они сообщили, что пьяный молодой человек громко выясняет отношения с другим мужчиной. Полицейские задержали нарушителя общественного спокойствия. В ходе обыска они заметили у него «существенную выпуклость на брюках». Тогда молодой человек признался, что несет с собой питона.

    Это заявления оказалось правдой. В штанах у задержанного нашли 35-сантиметрового детеныша королевского питона.

    Как рептилия оказалась у молодого человека неизвестно. Правоохранители проверяют, не были ли нарушены законы о защите животных.

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