СМИ: Sony Pictures вырежет сцены с Кевином Спейси из нового фильма

Кинокомпания Sony Pictures и режиссер Ридли Скотт планируют вырезать из фильма «Все деньги мира» с Кевином Спейси
из-за секс-скандала. Актера собираются заменить канадским коллегой Кристофером Пламмером.
Как сообщает издание Variety, создатели фильма рассчитывают успеть переснять все сцены с участием в течение нескольких недель. Премьера фильма запланирована на 22 декабря, о переносе речи пока не идет.
Напомним, ранее сразу несколько мужчин обвинили Кевина Спейси в сексуальных домогательствах. В ответ на одно из обвинений актер принес извинения и объявил о своей нетрадиционной ориентации, однако его признание вызвало шквал критики: артиста стали уличать в том, что он хочет отвлечь внимание от сути обвинений.
Из-за скандала Спейси лишили премии «Эмми», а компания Netflix официально отказалась от сотрудничества с актером, остановив уже начавшиеся съемки шестого сезона сериала «Карточный домик».
Напомним, ранее сразу несколько мужчин обвинили Кевина Спейси в сексуальных домогательствах. В ответ на одно из обвинений актер принес извинения и объявил о своей нетрадиционной ориентации, однако его признание вызвало шквал критики: артиста стали уличать в том, что он хочет отвлечь внимание от сути обвинений.
Из-за скандала Спейси лишили премии «Эмми», а компания Netflix официально отказалась от сотрудничества с актером, остановив уже начавшиеся съемки шестого сезона сериала «Карточный домик».
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