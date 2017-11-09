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9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой

    СМИ: Sony Pictures вырежет сцены с Кевином Спейси из нового фильма

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    СМИ: Sony Pictures вырежет сцены с Кевином Спейси из нового фильма

    СМИ: Sony Pictures вырежет сцены с Кевином Спейси из нового фильма

    Кинокомпания Sony Pictures и режиссер Ридли Скотт планируют вырезать из фильма «Все деньги мира» с Кевином Спейси из-за секс-скандала. Актера собираются заменить канадским коллегой Кристофером Пламмером.

    Как сообщает издание Variety, создатели фильма рассчитывают успеть переснять все сцены с участием в течение нескольких недель. Премьера фильма запланирована на 22 декабря, о переносе речи пока не идет.

    Напомним, ранее сразу несколько мужчин обвинили Кевина Спейси в сексуальных домогательствах. В ответ на одно из обвинений актер принес извинения и объявил о своей нетрадиционной ориентации, однако его признание вызвало шквал критики: артиста стали уличать в том, что он хочет отвлечь внимание от сути обвинений.

    Из-за скандала Спейси лишили премии «Эмми», а компания Netflix официально отказалась от сотрудничества с актером, остановив уже начавшиеся съемки шестого сезона сериала «Карточный домик».

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