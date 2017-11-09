Ведущие инженеры космодрома Восточный осуждены за взятки

Суд признал трех ведущих инженеров по надзору за строительством космодрома Восточный виновными в получении взяток на общую сумму 6,5 миллионов рублей.
Об этом сообщается на сайте Свободненского городского суда Амурской области.
Пресс-служба суда: «Двое подсудимых, признанные виновными в совершении данных преступлений, полностью признали свою вину. Третий подсудимый вину отрицал, однако она подтверждена совокупностью доказательств, имеющихся в уголовном деле».
По материалам следствия, подсудимые с июля 2013 года по май 2015 года получили несколько взяток, общая сумма которых превысила 5,2 млн рублей. Помимо этого, с июня 2014 года по январь 2016 года один из подсудимых лично получил от руководителей предприятий и организаций, участвующих в строительстве космодрома Восточный, более 1,3 млн рублей.
В итоге суд приговорил ведущего инженера по надзору за строительством ФКУ «Дирекция космодрома Восточный» к семи годам колонии строгого режима со штрафом в 10 млн рублей, двух его коллег — к 5,5 и шести годам колонии строгого режима со штрафом в 7 млн.
По факту хищений в ходе строительства космодрома Восточный было возбуждено сразу несколько уголовных дел. Некоторым фигурантам уже вынесли приговоры. В частности, директор строительной фирмы Анатолий Рязанов проведет в колонии общего режима 4 года. Также ему предстоит возместить ущерб на сумму более 700 миллионов рублей.
Пресс-служба суда: «Двое подсудимых, признанные виновными в совершении данных преступлений, полностью признали свою вину. Третий подсудимый вину отрицал, однако она подтверждена совокупностью доказательств, имеющихся в уголовном деле».
По материалам следствия, подсудимые с июля 2013 года по май 2015 года получили несколько взяток, общая сумма которых превысила 5,2 млн рублей. Помимо этого, с июня 2014 года по январь 2016 года один из подсудимых лично получил от руководителей предприятий и организаций, участвующих в строительстве космодрома Восточный, более 1,3 млн рублей.
В итоге суд приговорил ведущего инженера по надзору за строительством ФКУ «Дирекция космодрома Восточный» к семи годам колонии строгого режима со штрафом в 10 млн рублей, двух его коллег — к 5,5 и шести годам колонии строгого режима со штрафом в 7 млн.
По факту хищений в ходе строительства космодрома Восточный было возбуждено сразу несколько уголовных дел. Некоторым фигурантам уже вынесли приговоры. В частности, директор строительной фирмы Анатолий Рязанов проведет в колонии общего режима 4 года. Также ему предстоит возместить ущерб на сумму более 700 миллионов рублей.
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