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9 ноября, 12:00
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    Конгресс США одобрил разработку ракеты средней дальности

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    Конгресс США одобрил разработку ракеты средней дальности

    Конгресс США одобрил разработку ракеты средней дальности

    Конгресс США согласовал выделение средств на создание наземной ракеты средней дальности. Решение прописано в проекте оборонного бюджета страны на 2018 год.

    В документах указано, что бюджет предусматривает выделение 58 миллионов долларов на меры в ответ на «нарушение Россией договора Договора о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности». В их числе программа исследований и разработок по наземной ракете средней дальности. Об этом сообщает РИА Новости.

    При этом отмечается, что решение по запуску программы остается за Пентагоном. Законодатели только дают на это разрешение.
    М ИД РФ неоднократно выражал озабоченность попытками США бездоказательно обвинить Россию в нарушении договора РСМД. В ведомстве отмечают, что Соединенные Штаты таким образом, вероятно, ищут возможность отказаться от договоренностей. Президент Владимир Путин заявил, что реакция страны на возможный выход США из договора РСМД будет немедленной и зеркальной.

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