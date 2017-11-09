Конгресс США одобрил разработку ракеты средней дальности

Конгресс США согласовал выделение средств на создание наземной ракеты средней дальности. Решение прописано в проекте оборонного бюджета страны на 2018 год.
В документах указано, что бюджет предусматривает выделение 58 миллионов долларов на меры в ответ на «нарушение Россией договора Договора о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности». В их числе программа исследований и разработок по наземной ракете средней дальности. Об этом сообщает РИА Новости.
При этом отмечается, что решение по запуску программы остается за Пентагоном. Законодатели только дают на это разрешение.
М ИД РФ неоднократно выражал озабоченность попытками США бездоказательно обвинить Россию в нарушении договора РСМД. В ведомстве отмечают, что Соединенные Штаты таким образом, вероятно, ищут возможность отказаться от договоренностей. Президент Владимир Путин заявил, что реакция страны на возможный выход США из договора РСМД будет немедленной и зеркальной.
При этом отмечается, что решение по запуску программы остается за Пентагоном. Законодатели только дают на это разрешение.
М ИД РФ неоднократно выражал озабоченность попытками США бездоказательно обвинить Россию в нарушении договора РСМД. В ведомстве отмечают, что Соединенные Штаты таким образом, вероятно, ищут возможность отказаться от договоренностей. Президент Владимир Путин заявил, что реакция страны на возможный выход США из договора РСМД будет немедленной и зеркальной.
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