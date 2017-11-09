Вышедший из-под контроля дрон покалечил шесть человек в Японии: видео

Шесть посетителей шоу роботехники в городе Огаки, Япония, получили ранения после того, как конфетный дрон вышел
из-под контроля и спикировал в толпу.
Об этом сообщает Daily Mail.
На записи видно, как беспилотник сбрасывает с высоты конфеты для посетителей мероприятия. В какой-то момент четырехкилограммовый дрон начинает резко снижаться, после чего врезается в толпу зрителей.
В результате инцидента пострадали шесть человек. К счастью, все они отделались ушибами и порезами.
На записи видно, как беспилотник сбрасывает с высоты конфеты для посетителей мероприятия. В какой-то момент четырехкилограммовый дрон начинает резко снижаться, после чего врезается в толпу зрителей.
В результате инцидента пострадали шесть человек. К счастью, все они отделались ушибами и порезами.
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