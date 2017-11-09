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9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой
    Вышедший из-под контроля дрон покалечил шесть человек в Японии: видео. Япония, беспилотники, роботы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВышедший из-под контроля дрон покалечил шесть человек в Японии: видео

    Вышедший из-под контроля дрон покалечил шесть человек в Японии: видео

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    • Фото: @0start18 /twitter.com
    Вышедший <nobr>из-под</nobr> контроля дрон покалечил шесть человек в Японии: видео

    Вышедший из-под контроля дрон покалечил шесть человек в Японии: видео

    Вышедший <nobr>из-под</nobr> контроля дрон покалечил шесть человек в Японии: видео
    • Фото: @0start18 /twitter.com

      • Шесть посетителей шоу роботехники в городе Огаки, Япония, получили ранения после того, как конфетный дрон вышел из-под контроля и спикировал в толпу.

      Об этом сообщает Daily Mail.

      На записи видно, как беспилотник сбрасывает с высоты конфеты для посетителей мероприятия. В какой-то момент четырехкилограммовый дрон начинает резко снижаться, после чего врезается в толпу зрителей.

      В результате инцидента пострадали шесть человек. К счастью, все они отделались ушибами и порезами.

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