Обаму не взяли в жюри присяжных

Экс-президента США Барака Обаму отказались взять в жюри присяжных в Чикаго, штат Иллинойс, где он раньше жил. Судья не захотел раскрывать причины такого решения.
В конце октября Барака Обаму вызвали для прохождения отбора в роли присяжного заседателя на одном из судебных процессов в Чикаго. Как сообщает CNN, 8 ноября бывший президент приехал в суд в окружении многочисленной охраны. Появление Обамы вызвало невероятный ажиотаж среди присутствующих: люди фотографировались с ним и просили дать автограф.
Вскоре Обама отправился к старшему судье округа Кук Тимоти Эвансу. По законам США, отбор потенциальных членов жюри присяжных осуществляется методом случайной выборки из списков избирателей и обладателей водительских прав. Получивший повестку должен ответить на несколько вопросов, после чего определяется, может ли он выполнять обязанности присяжного.
После беседы с экс-президентом Эванс объявил журналистам, что Обама освобожден от исполнения обязанностей присяжного. Причин он не назвал.
Вскоре Обама отправился к старшему судье округа Кук Тимоти Эвансу. По законам США, отбор потенциальных членов жюри присяжных осуществляется методом случайной выборки из списков избирателей и обладателей водительских прав. Получивший повестку должен ответить на несколько вопросов, после чего определяется, может ли он выполнять обязанности присяжного.
После беседы с экс-президентом Эванс объявил журналистам, что Обама освобожден от исполнения обязанностей присяжного. Причин он не назвал.
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