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9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой

    Обаму не взяли в жюри присяжных

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    Обаму не взяли в жюри присяжных

    Обаму не взяли в жюри присяжных

    Экс-президента США Барака Обаму отказались взять в жюри присяжных в Чикаго, штат Иллинойс, где он раньше жил. Судья не захотел раскрывать причины такого решения.

    В конце октября Барака Обаму вызвали для прохождения отбора в роли присяжного заседателя на одном из судебных процессов в Чикаго. Как сообщает CNN, 8 ноября бывший президент приехал в суд в окружении многочисленной охраны. Появление Обамы вызвало невероятный ажиотаж среди присутствующих: люди фотографировались с ним и просили дать автограф.

    Вскоре Обама отправился к старшему судье округа Кук Тимоти Эвансу. По законам США, отбор потенциальных членов жюри присяжных осуществляется методом случайной выборки из списков избирателей и обладателей водительских прав. Получивший повестку должен ответить на несколько вопросов, после чего определяется, может ли он выполнять обязанности присяжного.

    После беседы с экс-президентом Эванс объявил журналистам, что Обама освобожден от исполнения обязанностей присяжного. Причин он не назвал.

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