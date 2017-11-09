Прожить на минимум: как и кому поможет повышение МРОТ

Госдума сегодня одобрила в первом чтении законопроект, споры о котором велись в России четверть века. Это документ о повышении минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума. Но насколько эффективной в реальности будет эта мера, что и кому она даст?



Оказывается, приравнять МРОТ к прожиточному минимуму депутаты должны были еще в 2001 году. В этом признался репортеру НТВ думский корифей Владимир Жириновский.



Владимир Жириновский, депутат: «Прожиточный минимум он так и называется — мы плохо русский язык знаем — прожить по минимуму. По-другому надо назвать: не сдохнуть бы».



В итоге, после сентябрьского распоряжения президента срочно подготовить законопроект, правительство и Госдума за два месяца сделали то, что не получилось за 16 лет. Но законопроект пока принят только в первом чтении и работать он будет не сейчас, а чуть позже, и не сразу, а постепенно, и коснется это не всех. И непонятно, как он будет работать в регионах, словом — ответов меньше, чем вопросов.



Председатель профильного комитета Ярослав Нилов признался, что доволен не всем. Денег, по его словам, не хватит. Тем не менее, это лучше, чем есть сейчас.



А вот некоторые чиновники решили поставить эксперимент на себе. Глава администрации Старопольского сельского поселения Виталий Овлаховский попробовал прожить на МРОТ. Подсчитал затраты, составил меню. И все равно последнюю неделю стаканами глушил простую воду. Потому что из продуктов ничего не осталось. За время эксперимента похудел чиновник на 16 килограммов.



Депутат Госдумы Андрей Палкин отметил, что от увеличения МРОТ выиграют не только бедные.



Андрей Палкин, депутат: «Аукнется конечно и высоким руководителям, они тоже работники бюджетной сферы, их тоже коснется, они тоже зарплата зависит от МРОТ, но знаете тут главное — чтобы как можно б больше именно неимущих получили возможность проживать».



И вроде все законодатели недовольны уровнем минимальной оплаты труда, и хотят его повысить, но по-традиции делают это поэтапно и по чуть-чуть.







