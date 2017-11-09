Под маской кредита: как мошенники отбирают квартиры у россиян

Россию захлестнула волна мошенничества с недвижимостью. Оказавшимся в трудном положении людям предлагают якобы кредит под залог имущества. А после они, точно под гипнозом, подписывают документы на продажу квартиры. Корреспондент НТВ разбирался, какими приемами пользуются аферисты.

Алла Ермакова пострадала от действий мошенников. Когда она вспоминает, как жила раньше, голос срывается и сдерживать слезы совсем не хватает сил. Шутка ли: на старости лет оказаться у разбитого корыта — в съемной комнате в деревянном бараке. И как примириться с потерей собственной трехкомнатной квартиры в центре.



Обычный визит к стоматологу обернулся для нее драмой. Новые зубы выходили в круглую сумму. Банк в деньгах отказал, но готовый их одолжить человек все же нашелся. Объявление Ермакова нашла в газете. И себе самой она не в состоянии объяснить: как вместо договора займа своей рукой отписала квартиру первому встречному.



Алла Ермакова, пострадавшая: «О купле-продаже и речь не шла! Ну, вы поймите! Неужели бы я за какие-то 50 тысяч квартиру отдала? Ну, я же не чокнутая!»



Новым владельцем квартиры оказался некто Мичо Басто. Корреспонденты НТВ попытались его разыскать, но ему похоже, есть, что скрывать. Разговаривать он отказался категорически. Мичо вроде бы считается во Владимире цыганским бароном. В таборе его знают, но на вопросы реагирует нервно, а потом и вовсе срываются на угрозы: обещают разбить камеру и машину. Позже выяснилось, что Ермакова далеко не единственная пострадавшая.



Специалисты объясняют, что мошенники вроде Басто выбирают жертв по психотипу.



Ирина Единарова, психиатр: «Очень четко отбирают жертвы, выбирают людей определенного склада. Мошенники говорят то, что жертвы хотят услышать. Фактически, это обман. Но обман достаточно завуалированный».



Обман, впрочем, пока так и не удалось доказать. В возбуждении уголовного дела отказывают, адвокаты обжалуют постановление, а далее по замкнутому кругу. Более того, Басто удается узнать о визитах пострадавших в полицию. Георгий Чивичев — начальник владимирской полиции — от комментариев категорически отказался. А назначенный для интервью сотрудник ограничился формальным ответом: идет проверка.



Законного решения обманутые жители Владимира ждут уже больше года, а схема по отъему квартир становится лишь популярнее. Никто не знает, сколько еще людей, каждый день рискуют стать жертвой мошенников.

