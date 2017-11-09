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    Месси назвал фаворитов ЧМ-2018

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    Месси назвал фаворитов ЧМ-2018

    Месси назвал фаворитов <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, кого считает фаворитами чемпионата мира по футболу. В его списке сильнейших оказались команды Бразилии, Германии, Испании, и Франции.

    Как сообщает Газета.Ru, спортсмен признался, что не хотел бы пересечься с этими сборными на групповом этапе чемпионата мира 2018 года.

    Лионель Месси, футболист: «Я не хочу пересекаться с Испанией. Это очень сложный соперник. Что касается фаворита чемпионата мира, то это Испания, Бразилия, Германия и Франция. Это лучшие команды.

    Кроме того, футболист заявил, что в случае победы готов пройти пешком 50 километров.

    Лионель Месси, футболист: „Если мы выиграем, обещаю, что пройду паломническим путем до церкви святого Николая. Мы все хотим выиграть чемпионат мира“».

    Ранее вице-премьер Виталий Мутко рассказал о готовности объектов к Чемпионату мира — 2018. Он сообщил, что к первенству уже возвели 11 отелей, два десятка тренировочных площадок и пять стадионов. Один из самых сложных объектов — в Самаре. Там на стадионе завершается монтаж купола, который весит 13 тысяч тонн. FIFA высоко оценила готовность российских стадионов.

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