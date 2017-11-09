Джина Лоллобриджида рассказала о домогательствах 70-летней давности

Знаменитая итальянская актриса Джина Лоллобриджида призналась, что два раза в жизни становилась жертвой сексуальных домогательств. Преступления в отношении нее совершили итальянец и иностранец, «которые бы потеряли работу», если бы она сообщила о случившемся.
Как сообщает РИА Новости, речь идет об инцидентах 70-летней давности.
Джина Лоллобриджида, актриса: «Первый раз мне было 19 лет, я еще училась в школе. О втором случае лучше не говорить».
Рассуждая о скандале вокруг американского продюсера Харви Вайнштейна, актриса заявила, что жертвам стоило немедленно обратиться в полицию, но они не нашли в себе мужества предать случаи домогательства огласке. Правда, как призналась 90-летняя кинодива, сама она тоже промолчала об инцидентах.
Вайнштейн оказался в центре скандала после публикации итогов расследования газеты The New York Times, согласно которому продюсер в течение нескольких десятилетий сексуально домогался сотрудниц компаний, в которых работал. Три женщины обвинили Вайнштейна в изнасиловании.
От неожиданных признаний пострадал также актер Кевин Спейси. Сразу несколько мужчин обвинили его в сексуальных домогательствах. Из-за скандала Спейси лишили премии «Эмми», а компания Netflix официально отказалась от сотрудничества с актером, остановив уже начавшиеся съемки шестого сезона сериала «Карточный домик». Позже СМИ сообщили, что актер решил отправиться в реабилитационный центр, где будет лечиться от секс-зависимости. Там же, кстати, сейчас находится и Вайнштейн.
Джина Лоллобриджида, актриса: «Первый раз мне было 19 лет, я еще училась в школе. О втором случае лучше не говорить».
Рассуждая о скандале вокруг американского продюсера Харви Вайнштейна, актриса заявила, что жертвам стоило немедленно обратиться в полицию, но они не нашли в себе мужества предать случаи домогательства огласке. Правда, как призналась 90-летняя кинодива, сама она тоже промолчала об инцидентах.
Вайнштейн оказался в центре скандала после публикации итогов расследования газеты The New York Times, согласно которому продюсер в течение нескольких десятилетий сексуально домогался сотрудниц компаний, в которых работал. Три женщины обвинили Вайнштейна в изнасиловании.
От неожиданных признаний пострадал также актер Кевин Спейси. Сразу несколько мужчин обвинили его в сексуальных домогательствах. Из-за скандала Спейси лишили премии «Эмми», а компания Netflix официально отказалась от сотрудничества с актером, остановив уже начавшиеся съемки шестого сезона сериала «Карточный домик». Позже СМИ сообщили, что актер решил отправиться в реабилитационный центр, где будет лечиться от секс-зависимости. Там же, кстати, сейчас находится и Вайнштейн.
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