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9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой

    Британский министр по вопросам международного развития заявила об отставке

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    • Фото: Reuters © 2017, Peter Nicholls
    Британский министр по вопросам международного развития заявила об отставке

    Британский министр по вопросам международного развития заявила об отставке

    Британский министр по вопросам международного развития заявила об отставке
  • Фото: Reuters © 2017, Peter Nicholls

    • Министр по вопросам международного развития Прити Пател объявила, что уходит в отставку. Причиной стал скандал из-за того, что во время своего отпуска в Израиле она провела 12 встреч с официальными лицами страны в нарушение протокола работы правительства.

    В официальном письме премьер-министру Великобритании Терезе Мэй Пател признала, что ее действия нарушили министерский кодекс. Об этом сообщает РИА Новости

    Прити Пател, министр по вопросам международного развития: «Как вы знаете из наших переговоров, я признаю, что на встрече с организациями и политиками во время отпуска в Израиле мои действия оказались ниже высоких стандартов, соблюдение которых ожидается от министра. Хотя в своих действиях я руководствовалась лучшими намерениями, мои действия оказались ниже стандартов прозрачности и открытости, которые я продвигала и отстаивала. Я от всего сердца прошу у вас и правительства прощения за случившееся и подаю прошение об отставке».

    В свою очередь Тереза Мэй однобрила решение Пател уйти с поста министра, хотя высоко оценила ее работу.

    Прити Пател оказалась в центре грандиозного скандала из-за семейной поездки в Израиль. На отдыхе она провела несогласованные рабочие встречи с представителями властей страны, в том числе с премьером Биньямином Нетаньяху, о чем не уведомила премьер-министра Великобритании.

    Ранее из-за скандала свой пост покинул министр обороны страны Майкл Фэллон. Его обвинили в сексуальных домогательствах.

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