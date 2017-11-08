Британский министр по вопросам международного развития заявила об отставке

Министр по вопросам международного развития Прити Пател объявила, что уходит в отставку. Причиной стал скандал
из-за того, что во время своего отпуска в Израиле она провела 12 встреч с официальными лицами страны в нарушение протокола работы правительства.
В официальном письме премьер-министру Великобритании Терезе Мэй Пател признала, что ее действия нарушили министерский кодекс. Об этом сообщает РИА Новости
Прити Пател, министр по вопросам международного развития: «Как вы знаете из наших переговоров, я признаю, что на встрече с организациями и политиками во время отпуска в Израиле мои действия оказались ниже высоких стандартов, соблюдение которых ожидается от министра. Хотя в своих действиях я руководствовалась лучшими намерениями, мои действия оказались ниже стандартов прозрачности и открытости, которые я продвигала и отстаивала. Я от всего сердца прошу у вас и правительства прощения за случившееся и подаю прошение об отставке».
В свою очередь Тереза Мэй однобрила решение Пател уйти с поста министра, хотя высоко оценила ее работу.
Прити Пател оказалась в центре грандиозного скандала из-за семейной поездки в Израиль. На отдыхе она провела несогласованные рабочие встречи с представителями властей страны, в том числе с премьером Биньямином Нетаньяху, о чем не уведомила премьер-министра Великобритании.
Ранее из-за скандала свой пост покинул министр обороны страны Майкл Фэллон. Его обвинили в сексуальных домогательствах.
Прити Пател, министр по вопросам международного развития: «Как вы знаете из наших переговоров, я признаю, что на встрече с организациями и политиками во время отпуска в Израиле мои действия оказались ниже высоких стандартов, соблюдение которых ожидается от министра. Хотя в своих действиях я руководствовалась лучшими намерениями, мои действия оказались ниже стандартов прозрачности и открытости, которые я продвигала и отстаивала. Я от всего сердца прошу у вас и правительства прощения за случившееся и подаю прошение об отставке».
В свою очередь Тереза Мэй однобрила решение Пател уйти с поста министра, хотя высоко оценила ее работу.
Прити Пател оказалась в центре грандиозного скандала из-за семейной поездки в Израиль. На отдыхе она провела несогласованные рабочие встречи с представителями властей страны, в том числе с премьером Биньямином Нетаньяху, о чем не уведомила премьер-министра Великобритании.
Ранее из-за скандала свой пост покинул министр обороны страны Майкл Фэллон. Его обвинили в сексуальных домогательствах.
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