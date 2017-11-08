Число госпитализированных после аварии с автобусом под Ярославлем возросло до 18

Еще один ребенок госпитализирован после аварии с участием экскурсионного автобуса на трассе М8 «Холмогоры» под Ярославлем.
Об этом сообщает Интерфакс.
Наталья Овечкина, главный врач Ростовской ЦРБ (Ростов, Ярославская область): «В настоящее время госпитализированы 18 человек, 16 из которых — дети. Одна из девочек доставлена в больницу в Ярославле. Водителю автобуса врачи делают операцию».
По поручению Министра транспорта РФ Максима Соколова Ространснадзор проведет внеплановую проверку перевозчика, автобус которого попал в ДТП. Кроме того, будет создана комиссия для выяснению причин аварии. Ранее сообщалось, что СК начал проверку по факту случившегося.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова держит ситуацию с пострадавшими в ДТП детьми на личном контроле. Она обсудила произошедшее с региональными омбудсменами, попросила обеспечить детей всей необходимой помощью, незамедлительно проинформировать родителей и оказать им максимальное содействие по всем вопросам. Об этом сообщили в пресс-службе детского омбудсмена.
ДТП произошло сегодня на 194-м километре трассы М8 «Холмогоры», когда автобус с детьми направлялся из Москвы в Ярославль. В автобусе находились школьники из Екатеринбурга. По некоторым данным, со второстепенной дороги в районе населенного пункта Поречье через двойную сплошную выскочил грузовик. Водитель автобуса, стараясь избежать удара, резко затормозил. Желая спасти детей, он принял удар грузовика на себя.
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов взял ситуацию под личный контроль. Он сообщил, что в ближайшее время пассажиров автобуса, которым не потребовалась помощь медиков, разместят в Ярославле.
Наталья Овечкина, главный врач Ростовской ЦРБ (Ростов, Ярославская область): «В настоящее время госпитализированы 18 человек, 16 из которых — дети. Одна из девочек доставлена в больницу в Ярославле. Водителю автобуса врачи делают операцию».
По поручению Министра транспорта РФ Максима Соколова Ространснадзор проведет внеплановую проверку перевозчика, автобус которого попал в ДТП. Кроме того, будет создана комиссия для выяснению причин аварии. Ранее сообщалось, что СК начал проверку по факту случившегося.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова держит ситуацию с пострадавшими в ДТП детьми на личном контроле. Она обсудила произошедшее с региональными омбудсменами, попросила обеспечить детей всей необходимой помощью, незамедлительно проинформировать родителей и оказать им максимальное содействие по всем вопросам. Об этом сообщили в пресс-службе детского омбудсмена.
ДТП произошло сегодня на 194-м километре трассы М8 «Холмогоры», когда автобус с детьми направлялся из Москвы в Ярославль. В автобусе находились школьники из Екатеринбурга. По некоторым данным, со второстепенной дороги в районе населенного пункта Поречье через двойную сплошную выскочил грузовик. Водитель автобуса, стараясь избежать удара, резко затормозил. Желая спасти детей, он принял удар грузовика на себя.
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов взял ситуацию под личный контроль. Он сообщил, что в ближайшее время пассажиров автобуса, которым не потребовалась помощь медиков, разместят в Ярославле.
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