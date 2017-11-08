Путин: Москва поддерживает идею создания зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Президент России написал статью в преддверии XXV юбилейного саммита АТЭС, который
10–11 ноября пройдет во вьетнамском Дананге. В ней он раскрыл ряд тем, в том числе коснулся вопроса о создании Азиатско-тихоокеанской зоны свободной торговли.
Статья Путина называется «ХХV саммит АТЭС в Дананге: вместе к процветанию и гармоничному развитию». Она опубликована на сайте Кремля. В ней он выразил мнение, что предстоящий юбилейный саммит предоставит всем участникам возможность для согласования позиций по самым разным вопросам.
Владимир Путин: «Наши страны стремятся взаимодействовать на основе принципов консенсуса и добровольности, взаимного уважения и готовности к компромиссу, вне зависимости от политической конъюнктуры. Именно в этом и проявляется уникальный партнерский „дух АТЭС“».
Президент заверил, что Россия заинтересована в успешном будущем Азиатско-Тихоокеанского региона.
Владимир Путин: «Поддерживаем идею формирования Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли. Видим в этом практический интерес, возможность укрепить позиции на динамично растущих рынках АТР. Отмечу, что за прошедшие пять лет доля экономик АТЭС во внешней торговле России увеличилась с 23 до 31%, а в экспорте — с 17 до 24%. И останавливаться на достигнутом мы не собираемся».
По его мнению, этот проект должен реализоваться с учетом наработок и опыта ключевых интеграционных форматов АТР и Евразии, в том числе Евразийского экономического союза.
Путин подчеркнул, что Вьетнам, который принимает саммит лидеров экономик АТЭС, стал первой страной, заключившей с ЕврАзЭС соглашение о зоне свободной торговли.
Владимир Путин: «В результате наш товарооборот заметно вырос, стал более диверсифицированным. Совсем недавно завершились переговоры по Соглашению о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем. Начаты переговоры с Сингапуром, прорабатываем возможность заключения соглашения о свободной торговле с АСЕАН».
Также Путин отметил, что проект Большого Евразийского партнерства открыт для новых участников. Как напомнил президент, проект формируется на базе Евразийского экономического союза и китайской инициативы «Один пояс — один путь». Основой эффективной интеграции должно стать комплексное развитие инфраструктуры.
Владимир Путин: «Мы настроены на реализацию двусторонних и многосторонних инфраструктурных проектов, которые свяжут наши экономики и рынки. Имею в виду, в том числе, энергетическое „суперкольцо“, объединяющее Россию, Китай, Японию и Республику Корея, или транспортный переход между Сахалином и Хоккайдо».
Кроме того, Россия уделяет внимание интеграции сибирских и дальневосточных территорий в систему связей Азиатско-Тихоокеанского региона.
Владимир Путин: «Такая работа включает в себя целый комплекс мер по повышению инвестиционной привлекательности наших регионов, встраиванию российских предприятий в международные производственные цепочки».
Путин также предложил начать в рамках форума консультации по вопросам международной информационной безопасности и защиты компьютерных программ. Среди других серьезных вызовов, которые требуют совместного реагирования всех партнеров по АТР, президент выделил предупреждение и ликвидацию природных катаклизмов и техногенных аварий, а также эпидемий и пандемий. Помимо этого, Путин написал, что Россия готова принять участие в решении вопросов продовольственной безопасности в АТР.
Владимир Путин: «Наши страны стремятся взаимодействовать на основе принципов консенсуса и добровольности, взаимного уважения и готовности к компромиссу, вне зависимости от политической конъюнктуры. Именно в этом и проявляется уникальный партнерский „дух АТЭС“».
Президент заверил, что Россия заинтересована в успешном будущем Азиатско-Тихоокеанского региона.
Владимир Путин: «Поддерживаем идею формирования Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли. Видим в этом практический интерес, возможность укрепить позиции на динамично растущих рынках АТР. Отмечу, что за прошедшие пять лет доля экономик АТЭС во внешней торговле России увеличилась с 23 до 31%, а в экспорте — с 17 до 24%. И останавливаться на достигнутом мы не собираемся».
По его мнению, этот проект должен реализоваться с учетом наработок и опыта ключевых интеграционных форматов АТР и Евразии, в том числе Евразийского экономического союза.
Путин подчеркнул, что Вьетнам, который принимает саммит лидеров экономик АТЭС, стал первой страной, заключившей с ЕврАзЭС соглашение о зоне свободной торговли.
Владимир Путин: «В результате наш товарооборот заметно вырос, стал более диверсифицированным. Совсем недавно завершились переговоры по Соглашению о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем. Начаты переговоры с Сингапуром, прорабатываем возможность заключения соглашения о свободной торговле с АСЕАН».
Также Путин отметил, что проект Большого Евразийского партнерства открыт для новых участников. Как напомнил президент, проект формируется на базе Евразийского экономического союза и китайской инициативы «Один пояс — один путь». Основой эффективной интеграции должно стать комплексное развитие инфраструктуры.
Владимир Путин: «Мы настроены на реализацию двусторонних и многосторонних инфраструктурных проектов, которые свяжут наши экономики и рынки. Имею в виду, в том числе, энергетическое „суперкольцо“, объединяющее Россию, Китай, Японию и Республику Корея, или транспортный переход между Сахалином и Хоккайдо».
Кроме того, Россия уделяет внимание интеграции сибирских и дальневосточных территорий в систему связей Азиатско-Тихоокеанского региона.
Владимир Путин: «Такая работа включает в себя целый комплекс мер по повышению инвестиционной привлекательности наших регионов, встраиванию российских предприятий в международные производственные цепочки».
Путин также предложил начать в рамках форума консультации по вопросам международной информационной безопасности и защиты компьютерных программ. Среди других серьезных вызовов, которые требуют совместного реагирования всех партнеров по АТР, президент выделил предупреждение и ликвидацию природных катаклизмов и техногенных аварий, а также эпидемий и пандемий. Помимо этого, Путин написал, что Россия готова принять участие в решении вопросов продовольственной безопасности в АТР.
Комментарии