Паутина-10
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Паутина-10
9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой

    НАТО создает новые командования по Европе и Атлантике

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    НАТО создает новые командования по Европе и Атлантике

    НАТО создает новые командования по Европе и Атлантике

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о планах НАТО после заседания министров обороны стран — членов альянса.

    По словам Столтенберга, министры обороны стран — членов НАТО решили создать два новых командования, передает РИА Новости. Одно них будет обеспечивать безопасность транспортных путей в Атлантике, а второе — перемещение сил и средств в Европе.

    Йенс Столтенберг: «Сегодня мы согласовали рамочную схему адаптированной командной структуры НАТО, которая станет основой для дальнейшей работы».

    Он уточнил, что схема включает «командование по Атлантике, чтобы обеспечить безопасные и свободные линии коммуникации между Европой и Северной Америкой», и новое командование «для улучшения передвижения вооруженных сил по Европе». При этом Столтенберг подчеркнул, что оборонные планы НАТО не направлены против конкретных стран и Североатлантический альянс не ощущает прямой угрозы, сообщает ТАСС.

    Йенс Столтенберг: «НАТО — оборонительный союз, и наши оборонные планы не направлены против какой-либо конкретной страны. НАТО не ощущает прямой угрозы странам — членам альянса».

    Между тем генсек также рассказал, что на заседании министров обороны стран — участниц альянса было согласовано создание нового центра по операциям в киберпространстве. Их целью станет эффективная борьба с киберугрозами.

    Йенс Столтенберг: «Мы должны быть настолько же эффективными в киберпространестве, насколько мы эффективны на суше, в воздухе и в море».

    Также Столтенберг подчеркнул, что в НАТО внимательно следят за судьбой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) между Россией и США. Этот документ считают важной частью европейской безопасности. Он надеется, что Россия учтет обеспокоенность альянса по этому вопросу, передает «Интерфакс».

    Встреча министров обороны стран НАТО проходит в Брюсселе и завершится 9 ноября.

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