Паутина-10
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Паутина-10
9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой
    В Петербурге музицирует «слепой оркестр». Санкт-Петербург, выставки и музеи, музыка и музыканты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге музицирует «слепой оркестр»

    В Петербурге музицирует «слепой оркестр»

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    В Петербурге музицирует «слепой оркестр»

    В Петербурге музицирует «слепой оркестр»

      Концертный зал музея современного искусства «Эрарта» в этот вечер стал местом музыкального эксперимента.

      Семнадцать петербургских исполнителей решились выступить с общей импровизацией. Правда, во время выступления никто из них не сможет видеть партнера и даже дирижера.

      Оркестрантам предложено музицировать с завязанными глазами, реагируя на прикосновения дирижерской палочки. Необычный формат «слепого оркестра» изобрели за рубежом, а в городе на Неве он прижился сравнительно недавно.

      Сегодня каждому из оркестрантов предложили рассказать с помощью музыкального инструмента случай из собственной жизни. В программе заявлены посещение водопада, эпидемия краснухи, дайвинг, полет на дельтаплане, доставка бургеров и даже первый секс.

      Интересно, что зрители также могут приобщиться к музыкальному таинству и обострить ощущения, надев на глаза повязки. А в финале произведения самых активных попросят пошуметь в такт по команде дирижера.

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