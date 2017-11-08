В Петербурге музицирует «слепой оркестр»

Концертный зал музея современного искусства «Эрарта» в этот вечер стал местом музыкального эксперимента.

Семнадцать петербургских исполнителей решились выступить с общей импровизацией. Правда, во время выступления никто из них не сможет видеть партнера и даже дирижера.



Оркестрантам предложено музицировать с завязанными глазами, реагируя на прикосновения дирижерской палочки. Необычный формат «слепого оркестра» изобрели за рубежом, а в городе на Неве он прижился сравнительно недавно.



Сегодня каждому из оркестрантов предложили рассказать с помощью музыкального инструмента случай из собственной жизни. В программе заявлены посещение водопада, эпидемия краснухи, дайвинг, полет на дельтаплане, доставка бургеров и даже первый секс.



Интересно, что зрители также могут приобщиться к музыкальному таинству и обострить ощущения, надев на глаза повязки. А в финале произведения самых активных попросят пошуметь в такт по команде дирижера.