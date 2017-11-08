Погода во Вьетнаме может осложнить прибытие мировых лидеров на АТЭС

Сегодня Россия отправила во Вьетнам 40 тонн гуманитарной помощи. Самолет МЧС доставит пострадавшим от разрушительного тайфуна палатки и продукты питания. Кроме того, Владимир Путин дал поручение правительству выделить Вьетнаму и финансовую помощь в размере 5 млн долларов.
Накануне вылета во Вьетнам на саммит АТЭС Владимир Путин выразил надежду, что примеру России последуют и другие государства. Главной интригой предстоящего форума остается возможная встреча Путина с Трампом. Не исключены, впрочем, и сюрпризы от погоды.
Курортный Дананг встречает гостей то непрекращающимся дождем, то полноценным ливнем, то мелкой моросью. Но главное — ветер, который может помешать полноценной работе аэропорта и, соответственно, сбить расписание прибытия мировых лидеров, сообщает корреспондент НТВ Иван Трушкин.
Но это только отголоски тайфуна «Дамри», который промчался по центральным регионам Вьетнама. Там разрушения значительны, пострадала железная дорога, десятки тысяч людей остались без крова.
Курортный Дананг встречает гостей то непрекращающимся дождем, то полноценным ливнем, то мелкой моросью. Но главное — ветер, который может помешать полноценной работе аэропорта и, соответственно, сбить расписание прибытия мировых лидеров, сообщает корреспондент НТВ Иван Трушкин.
Но это только отголоски тайфуна «Дамри», который промчался по центральным регионам Вьетнама. Там разрушения значительны, пострадала железная дорога, десятки тысяч людей остались без крова.
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