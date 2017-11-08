В Брянске произошла стрельба: один человек погиб, еще один ранен

Один человек стал жертвой стрельбы, которая произошла в Бежицком районе Брянска, еще один получил тяжелое ранение.
О стрельбе во дворе одного из домов в Брянске сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.
Источник: «При стрельбе в одном из дворов по улице Литейная в Бежицком районе Брянска один человек убит, еще один получил ранение».
По его словам, стрельба произошла около 17:00, она стала результатом бытового конфликта. Предположительно, преступник открыл огонь из травматического пистолета, переделанного под стрельбу боевыми патронами.
Источник добавил, что выживший мужчина получил тяжелое ранение, но его жизнь находится вне опасности. На месте работают правоохранители.
Источник: «При стрельбе в одном из дворов по улице Литейная в Бежицком районе Брянска один человек убит, еще один получил ранение».
По его словам, стрельба произошла около 17:00, она стала результатом бытового конфликта. Предположительно, преступник открыл огонь из травматического пистолета, переделанного под стрельбу боевыми патронами.
Источник добавил, что выживший мужчина получил тяжелое ранение, но его жизнь находится вне опасности. На месте работают правоохранители.
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