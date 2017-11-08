В название мемориала ленинградским саперам вкралась ошибка

Досадное недоразумение произошло во время открытия мемориала в Ленинградской области.

Сегодня в Киришах открыли мемориал саперам Ленинградского и Волховского фронтов. На церемонии присутствовали ветераны Великой Отечественной войны и представители районной администрации.



Однако возлагать венки и цветы пришлось героям несуществующего красноармейского объединения. На одной из плит местные жители заметили опечатку. В слове «Ленинградский» пропущена буква. В результате название фронта читается как «Лениградский». Когда и как исправят ошибку пока не известно.