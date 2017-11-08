Паутина-10
ТВ-Эфир
Паутина-10
9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой
    В название мемориала ленинградским саперам вкралась ошибка. Ленинградская область, курьезы, памятники, русский язык. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ название мемориала ленинградским саперам вкралась ошибка

    В название мемориала ленинградским саперам вкралась ошибка

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    В название мемориала ленинградским саперам вкралась ошибка

    В название мемориала ленинградским саперам вкралась ошибка

    В название мемориала ленинградским саперам вкралась ошибка

      Досадное недоразумение произошло во время открытия мемориала в Ленинградской области.

      Сегодня в Киришах открыли мемориал саперам Ленинградского и Волховского фронтов. На церемонии присутствовали ветераны Великой Отечественной войны и представители районной администрации.

      Однако возлагать венки и цветы пришлось героям несуществующего красноармейского объединения. На одной из плит местные жители заметили опечатку. В слове «Ленинградский» пропущена буква. В результате название фронта читается как «Лениградский». Когда и как исправят ошибку пока не известно.

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