МЧС: пожар на Дегунинском рынке потушен

Пожар, который вспыхнул в здании на территории рынка на севере Москвы, ликвидирован.
По данным МЧС, потушить пожар на Дегунинском рынке удалось к 19:18. В ведомстве уточнили, что пострадавших нет, передает ТАСС.
Возгорание произошло в здании по адресу: Дубнинская улица, 12а. Площадь пожара составляла 450 квадратных метров. Сообщалось, что огонь охватил кровлю, кроме того, внутри было видно открытое горение. Из помещений были эвакуированы 150 человек.
Возгорание произошло в здании по адресу: Дубнинская улица, 12а. Площадь пожара составляла 450 квадратных метров. Сообщалось, что огонь охватил кровлю, кроме того, внутри было видно открытое горение. Из помещений были эвакуированы 150 человек.
Комментарии