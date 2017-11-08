Паутина-10
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Паутина-10
9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой
    МЧС: пожар на Дегунинском рынке потушен. МЧС, Москва, пожары, ярмарки и рынки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМЧС: пожар на Дегунинском рынке потушен

    МЧС: пожар на Дегунинском рынке потушен

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    • Фото: @beverly_hooligan / instagram.com
    МЧС: пожар на Дегунинском рынке потушен

    МЧС: пожар на Дегунинском рынке потушен

    МЧС: пожар на Дегунинском рынке потушен
    • Фото: @beverly_hooligan / instagram.com

      • Пожар, который вспыхнул в здании на территории рынка на севере Москвы, ликвидирован.

      По данным МЧС, потушить пожар на Дегунинском рынке удалось к 19:18. В ведомстве уточнили, что пострадавших нет, передает ТАСС.

      Возгорание произошло в здании по адресу: Дубнинская улица, 12а. Площадь пожара составляла 450 квадратных метров. Сообщалось, что огонь охватил кровлю, кроме того, внутри было видно открытое горение. Из помещений были эвакуированы 150 человек.

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