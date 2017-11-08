Паутина-10
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Паутина-10
9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой

    Говорухин и Пригожин призвали бойкотировать «Евровидение-2018»

    2 комментария
    • Фото: РИА Новости, Илья Питалев
    Говорухин и Пригожин призвали бойкотировать <nobr>«Евровидение-2018»</nobr>

    Говорухин и Пригожин призвали бойкотировать «Евровидение-2018»

    Говорухин и Пригожин призвали бойкотировать <nobr>«Евровидение-2018»</nobr>
  • Фото: РИА Новости, Илья Питалев

    • Знаменитый режиссер и глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин заявил, что России стоит отказаться от участия в международном конкурсе «Евровидение-2018».

    Депутат добавил, что он не любит музыку, которая звучит на песенном шоу, и не считает ее искусством. Сам конкурс Говорухин назвал «гадостью».

    Станислав Говорухин, глава комитета Госдумы по культуре: «Я думаю, раз уж мы получили по морде, второй раз уже не надо. Надо сохранять достоинство и отказаться от участия в этой гадости».

    Предложение Говорухина о бойкоте «Евровидения» поддержал известный продюсер и муж певицы Валерии Иосиф Пригожин, сообщает RT.

    Иосиф Пригожин, продюсер: «Я полностью согласен со Станиславом Сергеевичем Говорухиным. И также считаю, что нам нужно отказаться от этого конкурса раз и навсегда. Ничего он нам не дает, кроме постоянного унижения и ажиотажа. Я за хайп, но не за такой хайп, когда нам могут показывать на дверь».

    Накануне оргкомитет конкурса, который в следующем году пройдет в Португалии, огласил список участников. На «Евровидение-2018» поедут представители 42 стран, в числе которых и Россия.

    В этом году шоу проводили в Киеве. Украинские власти не пустили российскую певицу Юлию Самойлову на территорию страны, объяснив это тем, что исполнительница ранее выступала в Крыму. За это Украине был назначен крупный штраф.

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