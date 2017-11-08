Говорухин и Пригожин призвали бойкотировать «Евровидение-2018»

Знаменитый режиссер и глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин заявил, что России стоит отказаться от участия в международном конкурсе
«Евровидение-2018».
Депутат добавил, что он не любит музыку, которая звучит на песенном шоу, и не считает ее искусством. Сам конкурс Говорухин назвал «гадостью».
Станислав Говорухин, глава комитета Госдумы по культуре: «Я думаю, раз уж мы получили по морде, второй раз уже не надо. Надо сохранять достоинство и отказаться от участия в этой гадости».
Предложение Говорухина о бойкоте «Евровидения» поддержал известный продюсер и муж певицы Валерии Иосиф Пригожин, сообщает RT.
Иосиф Пригожин, продюсер: «Я полностью согласен со Станиславом Сергеевичем Говорухиным. И также считаю, что нам нужно отказаться от этого конкурса раз и навсегда. Ничего он нам не дает, кроме постоянного унижения и ажиотажа. Я за хайп, но не за такой хайп, когда нам могут показывать на дверь».
Накануне оргкомитет конкурса, который в следующем году пройдет в Португалии, огласил список участников. На «Евровидение-2018» поедут представители 42 стран, в числе которых и Россия.
В этом году шоу проводили в Киеве. Украинские власти не пустили российскую певицу Юлию Самойлову на территорию страны, объяснив это тем, что исполнительница ранее выступала в Крыму. За это Украине был назначен крупный штраф.
Станислав Говорухин, глава комитета Госдумы по культуре: «Я думаю, раз уж мы получили по морде, второй раз уже не надо. Надо сохранять достоинство и отказаться от участия в этой гадости».
Предложение Говорухина о бойкоте «Евровидения» поддержал известный продюсер и муж певицы Валерии Иосиф Пригожин, сообщает RT.
Иосиф Пригожин, продюсер: «Я полностью согласен со Станиславом Сергеевичем Говорухиным. И также считаю, что нам нужно отказаться от этого конкурса раз и навсегда. Ничего он нам не дает, кроме постоянного унижения и ажиотажа. Я за хайп, но не за такой хайп, когда нам могут показывать на дверь».
Накануне оргкомитет конкурса, который в следующем году пройдет в Португалии, огласил список участников. На «Евровидение-2018» поедут представители 42 стран, в числе которых и Россия.
В этом году шоу проводили в Киеве. Украинские власти не пустили российскую певицу Юлию Самойлову на территорию страны, объяснив это тем, что исполнительница ранее выступала в Крыму. За это Украине был назначен крупный штраф.
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