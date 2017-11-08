Дизайнерский трамвай «Уралвагонзавода» оказался непригодным для российских городов

Российский инновационный трамвай, представленный три года назад «Уралвагонзаводом», не выйдет в серийное производство.

В модели R1 отмечали и футуристический дизайн, и применение композитных материалов, и наполнение в виде Wi-Fi, семи HD-камер видеонаблюдения и антибактериальных поручней.



Но представитель «Ростеха» Василий Бровко сегодня объявил: да, трамвай вызвал хайп, но на улицы российских городов он не выйдет. Во-первых, для него нет ходовой части, во-вторых, дизайнерский трамвай оказался слабо пригоден для ремонта: если в него кто-нибудь врежется, то непонятно, как заказывать запчасти.



Хотя в «Ростехе» и добавляют, что в новом проекте «Уралвагонзавода» по модернизации трамваев могут использовать идеи инновационного трамвая.