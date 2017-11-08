Паутина-10
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Паутина-10
9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой
    Дизайнерский трамвай «Уралвагонзавода» оказался непригодным для российских городов. инновации, общественный транспорт, трамваи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДизайнерский трамвай «Уралвагонзавода» оказался непригодным для российских городов

    Дизайнерский трамвай «Уралвагонзавода» оказался непригодным для российских городов

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    Дизайнерский трамвай «Уралвагонзавода» оказался непригодным для российских городов

    Дизайнерский трамвай «Уралвагонзавода» оказался непригодным для российских городов

    Дизайнерский трамвай «Уралвагонзавода» оказался непригодным для российских городов

      Российский инновационный трамвай, представленный три года назад «Уралвагонзаводом», не выйдет в серийное производство.

      В модели R1 отмечали и футуристический дизайн, и применение композитных материалов, и наполнение в виде Wi-Fi, семи HD-камер видеонаблюдения и антибактериальных поручней.

      Но представитель «Ростеха» Василий Бровко сегодня объявил: да, трамвай вызвал хайп, но на улицы российских городов он не выйдет. Во-первых, для него нет ходовой части, во-вторых, дизайнерский трамвай оказался слабо пригоден для ремонта: если в него кто-нибудь врежется, то непонятно, как заказывать запчасти.

      Хотя в «Ростехе» и добавляют, что в новом проекте «Уралвагонзавода» по модернизации трамваев могут использовать идеи инновационного трамвая.

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