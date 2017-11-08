Паутина-10
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Паутина-10
9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой
    Ткачёв: Россия выйдет на полное самообеспечение сыром через 5 лет. еда, продукты, сельское хозяйство, Ткачёв. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТкачёв: Россия выйдет на полное самообеспечение сыром через 5 лет

    Ткачёв: Россия выйдет на полное самообеспечение сыром через 5 лет

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    Ткачёв: Россия выйдет на полное самообеспечение сыром через 5 лет

    Ткачёв: Россия выйдет на полное самообеспечение сыром через 5 лет

    Ткачёв: Россия выйдет на полное самообеспечение сыром через 5 лет

      Россия сможет полностью обеспечить себя сыром через 5 лет. С таким прогнозом выступил министр сельского хозяйства Александр Ткачёв, пообещав при этом и гастрономическое разнообразие.

      Глава Минсельхоза уверен, что российские производители через 5 лет наберут такой темп, что страна сможет выйти на полное самообеспечение сыром.

      На молочном форуме Ткачёв рассказал: в стране строятся сырные заводы мощностью 50–60-70 тонн в сутки, в Московской области хотят открывать сырный кластер, поэтому через пять лет проблему дефицита сыра страна забудет.

      Ткачёв добавил: небольшая доля иностранного сыра — неплохо. Это эксклюзив, поэтому пусть будет, например, швейцарский сыр, но на российских прилавках в основном должен быть российский продукт.

      Кроме того, маленькие семейные сыроварни, по словам Ткачёва, «очень приличные вещи делают».

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