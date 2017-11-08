Паутина-10
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Паутина-10
9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой
    Более 20 человек пострадали в ДТП со школьным автобусом под Ярославлем. ДТП, Ярославская область, автобусы, дети и подростки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБолее 20 человек пострадали в ДТП со школьным автобусом под Ярославлем

    Более 20 человек пострадали в ДТП со школьным автобусом под Ярославлем

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    Более 20 человек пострадали в ДТП со школьным автобусом под Ярославлем

    Более 20 человек пострадали в ДТП со школьным автобусом под Ярославлем

    Более 20 человек пострадали в ДТП со школьным автобусом под Ярославлем
    • Фото: 76.ru

      • Свыше 20 человек пострадали в результате столкновения экскурсионного автобуса и грузовика на трассе М8 «Холмогоры» в Ярославской области.

      Как сообщили «Интерфаксу» в управлении дороги «Холмогоры», по предварительным данным, 20 детей получили повреждения средней тяжести.

      Из сообщения управления: «Вся сила удара пришлась на водителя автобуса, его пришлось доставать из кабины».

      По информации представителя управления, ДТП произошло на 194-м километре трассы М8 «Холмогоры», когда автобус с детьми направлялся из Москвы в Ярославль. Сообщается, что находившиеся в салоне дети — из Екатеринбурга. Между тем ранее сообщалось, что в ДТП попали школьники из Москвы.

      Из сообщения управления: «Со второстепенной дороги в районе населенного пункта Поречье через двойную сплошную выскочил грузовик. Водитель автобуса, стараясь избежать удара, резко затормозил. Дорога была сухая, чистая, разметка видна хорошо».

      Ранее сообщалось о 14 пострадавших в результате ДТП. Как сообщали в управлении МЧС по Ярославской области, «13 детей и водитель доставлены в больницу, водитель находится в тяжелом состоянии».

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