Более 20 человек пострадали в ДТП со школьным автобусом под Ярославлем

Свыше 20 человек пострадали в результате столкновения экскурсионного автобуса и грузовика на трассе М8 «Холмогоры» в Ярославской области.
Как сообщили «Интерфаксу» в управлении дороги «Холмогоры», по предварительным данным, 20 детей получили повреждения средней тяжести.
Из сообщения управления: «Вся сила удара пришлась на водителя автобуса, его пришлось доставать из кабины».
По информации представителя управления, ДТП произошло на 194-м километре трассы М8 «Холмогоры», когда автобус с детьми направлялся из Москвы в Ярославль. Сообщается, что находившиеся в салоне дети — из Екатеринбурга. Между тем ранее сообщалось, что в ДТП попали школьники из Москвы.
Из сообщения управления: «Со второстепенной дороги в районе населенного пункта Поречье через двойную сплошную выскочил грузовик. Водитель автобуса, стараясь избежать удара, резко затормозил. Дорога была сухая, чистая, разметка видна хорошо».
Ранее сообщалось о 14 пострадавших в результате ДТП. Как сообщали в управлении МЧС по Ярославской области, «13 детей и водитель доставлены в больницу, водитель находится в тяжелом состоянии».
Из сообщения управления: «Вся сила удара пришлась на водителя автобуса, его пришлось доставать из кабины».
По информации представителя управления, ДТП произошло на 194-м километре трассы М8 «Холмогоры», когда автобус с детьми направлялся из Москвы в Ярославль. Сообщается, что находившиеся в салоне дети — из Екатеринбурга. Между тем ранее сообщалось, что в ДТП попали школьники из Москвы.
Из сообщения управления: «Со второстепенной дороги в районе населенного пункта Поречье через двойную сплошную выскочил грузовик. Водитель автобуса, стараясь избежать удара, резко затормозил. Дорога была сухая, чистая, разметка видна хорошо».
Ранее сообщалось о 14 пострадавших в результате ДТП. Как сообщали в управлении МЧС по Ярославской области, «13 детей и водитель доставлены в больницу, водитель находится в тяжелом состоянии».
Комментарии