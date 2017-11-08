На севере Москвы вспыхнул Дегунинский рынок

Пожар вспыхнул на севере столицы на территории Дегунинского рынка.
Пожар возник в одном из зданий, расположенных на территории рынка на Дубнинской улице. Огонь охватил кровлю строения. Внутри здания наблюдается открытое горение. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах.
В ГУ МЧС по столице в свою очередь подтвердили, что на Дегунинском рынке вспыхнул пожар. В ведомстве уточнили, что загорелось здание по адресу: Дубнинская улица, д. 12а. Площадь пожара составила 450 квадратных метров. Были эвакуированы 150 человек.
В МЧС также отметили, что к 18:39 пожар удалось локализовать. По предварительным данным, никто не пострадал.
В ГУ МЧС по столице в свою очередь подтвердили, что на Дегунинском рынке вспыхнул пожар. В ведомстве уточнили, что загорелось здание по адресу: Дубнинская улица, д. 12а. Площадь пожара составила 450 квадратных метров. Были эвакуированы 150 человек.
В МЧС также отметили, что к 18:39 пожар удалось локализовать. По предварительным данным, никто не пострадал.
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