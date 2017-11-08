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    Французский режиссер рассказал, где собирал танцовщиков для нового балета «Жар-птица». Санкт-Петербург, балет, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФранцузский режиссер рассказал, где собирал танцовщиков для нового балета «Жар-птица»

    Французский режиссер рассказал, где собирал танцовщиков для нового балета «Жар-птица»

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    Французский режиссер рассказал, где собирал танцовщиков для нового балета «Жар-птица»

    Французский режиссер рассказал, где собирал танцовщиков для нового балета <nobr>«Жар-птица»</nobr>

      Режис Обадиа представит на сцене Эрмитажного театра в Петербурге новую версию балета Игоря Стравинского.

      Известный французский режиссер, обладатель «Золотой маски» Режис Обадиа за чашкой кофе рассказал журналистам о своей новой постановке. Спектакль-балет Игоря Стравинского «Жар-птица» он представит зрителям в середине ноября в Эрмитажном театре Петербурга.

      На подготовку к премьере у режиссера был только месяц. Своей труппы у него нет, и это усложняло работу. Танцовщиков набирали со всей страны, но большинство — артисты Северной столицы. Как сегодня признал Режис Обадиа, ему нравится работать с русскими. У них сильная классическая подготовка, они очень музыкальны и умеют танцевать в коллективе.

      Художником по костюмам стала Елена Супрун. Все наряды для танцовщиков сшиты из шелка. Сегодня их показали прессе. Модельеру тоже пришлось работать в авральном режиме. Времени на примерку и на изменения практически не было.

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