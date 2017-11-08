Французский режиссер рассказал, где собирал танцовщиков для нового балета «Жар-птица»

Режис Обадиа представит на сцене Эрмитажного театра в Петербурге новую версию балета Игоря Стравинского.

Известный французский режиссер, обладатель «Золотой маски» Режис Обадиа за чашкой кофе рассказал журналистам о своей новой постановке. Спектакль-балет Игоря Стравинского «Жар-птица» он представит зрителям в середине ноября в Эрмитажном театре Петербурга.



На подготовку к премьере у режиссера был только месяц. Своей труппы у него нет, и это усложняло работу. Танцовщиков набирали со всей страны, но большинство — артисты Северной столицы. Как сегодня признал Режис Обадиа, ему нравится работать с русскими. У них сильная классическая подготовка, они очень музыкальны и умеют танцевать в коллективе.



Художником по костюмам стала Елена Супрун. Все наряды для танцовщиков сшиты из шелка. Сегодня их показали прессе. Модельеру тоже пришлось работать в авральном режиме. Времени на примерку и на изменения практически не было.