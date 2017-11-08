Ягудин и Костомаров представили петербуржцам «Ромео и Джульетту» на льду

Новое шоу Ильи Авербуха знаменитые фигуристы сравнивают с драматическим спектаклем и мюзиклом. 16–19 ноября зрители увидят на льду дворца спорта «Юбилейный» не только чемпионов, но также циркачей и музыкантов.

В Юсуповском дворце сегодня кипели страсти, которых эти стены не знали, наверное, с момента убийства Распутина. В Белоколонном зале в буквальном смысле скрестили шпаги олимпийские чемпионы по фигурному катанию — Алексей Ягудин и Роман Костомаров.



Отнюдь не бутафорским оружием атаковали спортсмены друг друга вполне решительно. Еще бы, ведь им уготованы роли одних из самых бескомпромиссных соперников в истории мировой литературы — Тибальта и Меркуцио.



Премьера нового масштабного ледового шоу Ильи Авербуха по повести, что нет печальнее на свете, пройдет в Петербурге на следующей неделе. Ради участия в «Ромео и Джульетте» виртуозам фигурного катания пришлось осваивать не только приемы обращения с холодным оружием.



По словам Алексея Ягудина, участие в постановках Ильи Авербуха с каждым разом требует от труппы олимпийских чемпионов всё больше самоотдачи, труда и раскрытия абсолютно новых талантов. «Ромео и Джульетта» — это не просто шоу, а драматический спектакль, или мюзикл на льду.



Ледовое шоу «Ромео и Джульетта» длится два с половиной часа, а различные роли исполняют не только фигуристы, но и цирковые артисты, вокалисты, музыканты — всего более 100 человек. Среди них сразу семь олимпийских чемпионов. Впрочем, оценить феерическую постановку петербуржцы смогут отнюдь не первыми. Ранее ее уже показали в Сочи в дни проведения Международного фестиваля молодежи и студентов.