Паутина-10
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Паутина-10
9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой

    Папа римский раскритиковал священников за селфи на мессах

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    • Фото: Reuters © 2017, Stefano Rellandini
    Папа римский раскритиковал священников за селфи на мессах

    Папа римский раскритиковал священников за селфи на мессах

    Папа римский раскритиковал священников за селфи на мессах
  • Фото: Reuters © 2017, Stefano Rellandini

    • Папа римский Франциск недоволен массовым использованием мобильных телефонов во время богослужений.

    Во время всеобщей аудиенции на площади святого Петра в Риме понтифик заявил, что его очень печалит обилие телефонов во время месс, а особенно тот факт, что фотографируются на службах не только верующие, но и священники и епископы.

    Папа римский Франциск: «Когда проводящий мессу священник говорит: „Возвысим наши сердца“, он не говорит: „Поднимем наши телефоны для фотографий“. Нет, это плохо, и мне очень печально, когда я провожу богослужение здесь на площади или в базилике и вижу так много поднятых телефонов, причем не только верующих, но священников и епископов».

    Понтифик подчеркнул, что «месса — это не спектакль», и призвал переосмыслить значение и ценность таинств богослужения и причастия.

    Папа римский Франциск: «Речь идет о том, чтобы идти навстречу страстям и воскресению Господа. Поэтому священник говорит „Возвысим наши сердца“. Что это значит? Запомните: никаких телефонов».


    Ранее понтифик призывал не выпускать из рук Библию, как если бы это был смартфон, а также ограничить просмотр телевидения и использование телефона во время семейных ужинов.

    При этом папа Франциск активно использует для общения с верующими Twitter и Instagram.

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