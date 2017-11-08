Папа римский раскритиковал священников за селфи на мессах

Папа римский Франциск недоволен массовым использованием мобильных телефонов во время богослужений.
Во время всеобщей аудиенции на площади святого Петра в Риме понтифик заявил, что его очень печалит обилие телефонов во время месс, а особенно тот факт, что фотографируются на службах не только верующие, но и священники и епископы.
Папа римский Франциск: «Когда проводящий мессу священник говорит: „Возвысим наши сердца“, он не говорит: „Поднимем наши телефоны для фотографий“. Нет, это плохо, и мне очень печально, когда я провожу богослужение здесь на площади или в базилике и вижу так много поднятых телефонов, причем не только верующих, но священников и епископов».
Понтифик подчеркнул, что «месса — это не спектакль», и призвал переосмыслить значение и ценность таинств богослужения и причастия.
Папа римский Франциск: «Речь идет о том, чтобы идти навстречу страстям и воскресению Господа. Поэтому священник говорит „Возвысим наши сердца“. Что это значит? Запомните: никаких телефонов».
Ранее понтифик призывал не выпускать из рук Библию, как если бы это был смартфон, а также ограничить просмотр телевидения и использование телефона во время семейных ужинов.
При этом папа Франциск активно использует для общения с верующими Twitter и Instagram.
Папа римский Франциск: «Когда проводящий мессу священник говорит: „Возвысим наши сердца“, он не говорит: „Поднимем наши телефоны для фотографий“. Нет, это плохо, и мне очень печально, когда я провожу богослужение здесь на площади или в базилике и вижу так много поднятых телефонов, причем не только верующих, но священников и епископов».
Понтифик подчеркнул, что «месса — это не спектакль», и призвал переосмыслить значение и ценность таинств богослужения и причастия.
Папа римский Франциск: «Речь идет о том, чтобы идти навстречу страстям и воскресению Господа. Поэтому священник говорит „Возвысим наши сердца“. Что это значит? Запомните: никаких телефонов».
Lift up your hearts, not your cell phones, pope tells priests, bishops https://t.co/4qWKyICMqq pic.twitter.com/45rKRa7CRE— Reuters Top News (@Reuters) November 8, 2017
Ранее понтифик призывал не выпускать из рук Библию, как если бы это был смартфон, а также ограничить просмотр телевидения и использование телефона во время семейных ужинов.
При этом папа Франциск активно использует для общения с верующими Twitter и Instagram.
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