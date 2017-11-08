Паутина-10
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Паутина-10
9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой

    В Германии официально признали третий пол

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    В Германии официально признали третий пол

    В Германии официально признали третий пол

    В Германии официально признали третий пол

    В ФРГ разрешили указывать третий пол в записях актов гражданского состояния.

    Соответствующее постановление было принято конституционным судом страны. Согласно действующим нормам, в настоящее время в документах существует две графы: мужской пол и женский. Это, по данным высшей инстанции Германии, нарушает запрет на дискриминацию.

    Решение суда о введении третьего пола в документах стало ответом на иск одного из жителей ФРГ, который, согласно специальной медицинской экспертизе, не является ни мужчиной, ни женщиной. Ранее суды низших инстанций неоднократно отказывали истцу, требовавшему особого статуса и просившему внести изменения в запись о своем рождении.

    Суд обязует закрепить решение на законодательном уровне до 31 декабря 2018 года, сообщает «Интерфакс».

    В мире правовое признание третьего пола закреплено в Австралии, Новой Зеландии, США, Канаде, Индии, Пакистане и Непале.

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