В Германии официально признали третий пол

В ФРГ разрешили указывать третий пол в записях актов гражданского состояния.
Соответствующее постановление было принято конституционным судом страны. Согласно действующим нормам, в настоящее время в документах существует две графы: мужской пол и женский. Это, по данным высшей инстанции Германии, нарушает запрет на дискриминацию.
Решение суда о введении третьего пола в документах стало ответом на иск одного из жителей ФРГ, который, согласно специальной медицинской экспертизе, не является ни мужчиной, ни женщиной. Ранее суды низших инстанций неоднократно отказывали истцу, требовавшему особого статуса и просившему внести изменения в запись о своем рождении.
Суд обязует закрепить решение на законодательном уровне до 31 декабря 2018 года, сообщает «Интерфакс».
В мире правовое признание третьего пола закреплено в Австралии, Новой Зеландии, США, Канаде, Индии, Пакистане и Непале.
Решение суда о введении третьего пола в документах стало ответом на иск одного из жителей ФРГ, который, согласно специальной медицинской экспертизе, не является ни мужчиной, ни женщиной. Ранее суды низших инстанций неоднократно отказывали истцу, требовавшему особого статуса и просившему внести изменения в запись о своем рождении.
Суд обязует закрепить решение на законодательном уровне до 31 декабря 2018 года, сообщает «Интерфакс».
В мире правовое признание третьего пола закреплено в Австралии, Новой Зеландии, США, Канаде, Индии, Пакистане и Непале.
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