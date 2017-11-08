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9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой

    Британия направит в Румынию истребители из-за «самоуверенной» России

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    Британия направит в Румынию истребители из-за «самоуверенной» России

    Британия направит в Румынию истребители <nobr>из-за</nobr> «самоуверенной» России

    Великобритания направит в Румынию четыре своих истребителя для патрулирования пространства над Чёрным морем. С соответствующим заявлением выступил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон.

    Гэвин Уильямсон: «Перед лицом все более самоуверенной России Великобритания заметно активировала свои усилия по обеспечению безопасности Европы, и сегодня я объявляю о новом пакете мер, который доказывает, что мы продолжаем играть ключевую роль в обеспечении европейской безопасности».

    Ожидается, что самолеты Typhoon направят в Румынию следующим летом года. Также в 2018 году будет сформировано специальное подразделение оперативного реагирования на западных Балканах численностью около 600 человек, сообщает РИА Новости.

    Уильямсон стал министром обороны после того, как его предшественник Майкл Фэллон подал в отставку на фоне скандала 15-летней давности. Чиновника обвинили в приставаниях к журналистке Джулии Хартли-Брюер.

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