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    Неуправляемый автобус протаранил 8 машин на мосту в Чебоксарах: видео. автобусы, ДТП, Чувашия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНеуправляемый автобус протаранил 8 машин на мосту в Чебоксарах: видео

    Неуправляемый автобус протаранил 8 машин на мосту в Чебоксарах: видео

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    Неуправляемый автобус протаранил 8 машин на мосту в Чебоксарах: видео

    Неуправляемый автобус протаранил 8 машин на мосту в Чебоксарах: видео

    Неуправляемый автобус протаранил 8 машин на мосту в Чебоксарах: видео

      Камера видеонаблюдения зафиксировала момент ДТП в Чебоксарах, где рейсовый автобус с пассажирами протаранил восемь легковых автомобилей.

      Инцидент произошел на Московском мосту сегодня утром. Автобус, перевозивший пятерых пассажиров, «растолкал» восемь легковушек. Пострадавших и жертв, по предварительным данным, нет.

      МВД РФ по Чувашии: «За рулем автобуса находился 23-летний житель Чебоксар. По словам водителя, у транспортного средства неожиданно отказали тормоза, что якобы и стало причиной ДТП. Все участники происшествия освидетельствованы, состояние опьянения ни у кого не выявлено».

      Прокомментировали аварию и в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики. На сайте ведомства появилось сообщение со ссылкой на очевидца о том, что водитель автобуса пытался предотвратить ДТП (остановить автобус). За несколько секунд до аварии он успел предупредить пассажиров о возможной аварии, в частности, попросил крепче держаться. В итоге его действия привели к отсутствию пострадавших среди пассажиров автобуса.

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