На Украине отказались от «советского» Дня десантника

Украинские власти выбрали новую дату для празднования Дня десантника.
С текущего года украинские десантники будут отмечать свой профессиональный праздник 21 ноября, а не 2 августа. Об этом заявило Минобороны Украины в своем Facebook.
2 августа, как отметили в украинском военном ведомстве, — это дата первого прыжка парашютистов в Московском военном округе. На Украине сочли, что празднование Дня десантника 2 августа имеет «советское» происхождение и никак не относится к украинскому десанту.
Василий Павлов, научный консультант рабочей группы по брендированию десантно-штурмовых войск: «Это был легендарный человек, десантник №1 — Леонид Минов. Это был человек, который привез идею воздушно-десантных войск в Советский Союз. К украинскому десанту эта дата не имеет никакого отношения».
В результате было принято решение связать праздник украинских десантников с их «небесным покровителем» — святым Михаилом, генералом небесного воинства. Новая дата празднования Дня десантника — 21 ноября.
2 августа, как отметили в украинском военном ведомстве, — это дата первого прыжка парашютистов в Московском военном округе. На Украине сочли, что празднование Дня десантника 2 августа имеет «советское» происхождение и никак не относится к украинскому десанту.
Василий Павлов, научный консультант рабочей группы по брендированию десантно-штурмовых войск: «Это был легендарный человек, десантник №1 — Леонид Минов. Это был человек, который привез идею воздушно-десантных войск в Советский Союз. К украинскому десанту эта дата не имеет никакого отношения».
В результате было принято решение связать праздник украинских десантников с их «небесным покровителем» — святым Михаилом, генералом небесного воинства. Новая дата празднования Дня десантника — 21 ноября.
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