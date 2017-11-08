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Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой

    На Украине отказались от «советского» Дня десантника

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    На Украине отказались от «советского» Дня десантника

    На Украине отказались от «советского» Дня десантника

    Украинские власти выбрали новую дату для празднования Дня десантника.

    С текущего года украинские десантники будут отмечать свой профессиональный праздник 21 ноября, а не 2 августа. Об этом заявило Минобороны Украины в своем Facebook.

    2 августа, как отметили в украинском военном ведомстве, — это дата первого прыжка парашютистов в Московском военном округе. На Украине сочли, что празднование Дня десантника 2 августа имеет «советское» происхождение и никак не относится к украинскому десанту.

    Василий Павлов, научный консультант рабочей группы по брендированию десантно-штурмовых войск: «Это был легендарный человек, десантник №1 — Леонид Минов. Это был человек, который привез идею воздушно-десантных войск в Советский Союз. К украинскому десанту эта дата не имеет никакого отношения».

    В результате было принято решение связать праздник украинских десантников с их «небесным покровителем» — святым Михаилом, генералом небесного воинства. Новая дата празднования Дня десантника — 21 ноября.

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