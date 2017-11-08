Доктор Айболит вне закона: в рекламе запретят использовать образы врачей

Доктор Айболит может оказаться вне закона — его хотят запретить использовать в рекламе лекарств.
Такие самоограничения, по информации газеты «Известия», подготовили объединения, в которые входят крупные фармацевтические компании.
Для рекламы лекарств уже существуют нормы, но сейчас бизнес хочет их конкретизировать. В частности, теперь нельзя будет напрямую обращаться к телезрителям с вопросами типа: «Кашляете? У вас насморк?».
А кроме того, к запрету использовать в рекламе лекарств образы реальных врачей собираются добавить даже их вымышленных коллег, например, доктора Айболита.
Для рекламы лекарств уже существуют нормы, но сейчас бизнес хочет их конкретизировать. В частности, теперь нельзя будет напрямую обращаться к телезрителям с вопросами типа: «Кашляете? У вас насморк?».
А кроме того, к запрету использовать в рекламе лекарств образы реальных врачей собираются добавить даже их вымышленных коллег, например, доктора Айболита.
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