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    Доктор Айболит вне закона: в рекламе запретят использовать образы врачей. врачи, медицина, реклама. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДоктор Айболит вне закона: в рекламе запретят использовать образы врачей

    Доктор Айболит вне закона: в рекламе запретят использовать образы врачей

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    Доктор Айболит вне закона: в рекламе запретят использовать образы врачей

    Доктор Айболит вне закона: в рекламе запретят использовать образы врачей

    Доктор Айболит вне закона: в рекламе запретят использовать образы врачей

      Доктор Айболит может оказаться вне закона — его хотят запретить использовать в рекламе лекарств.

      Такие самоограничения, по информации газеты «Известия», подготовили объединения, в которые входят крупные фармацевтические компании.

      Для рекламы лекарств уже существуют нормы, но сейчас бизнес хочет их конкретизировать. В частности, теперь нельзя будет напрямую обращаться к телезрителям с вопросами типа: «Кашляете? У вас насморк?».

      А кроме того, к запрету использовать в рекламе лекарств образы реальных врачей собираются добавить даже их вымышленных коллег, например, доктора Айболита.

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