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Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой

    Путин и Эрдоган обсудят Сирию на встрече в Сочи

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    Путин и Эрдоган обсудят Сирию на встрече в Сочи

    Путин и Эрдоган обсудят Сирию на встрече в Сочи

    Президент РФ Владимир Путин 13 ноября встретится в Сочи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры обсудят урегулирование ситуации в Сирии, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

    Юрий Ушаков: «Это будут очередные переговоры между нашим президентом и президентом Турецкой Республики Эрдоганом. Договоренность об этих переговорах достигнута 28 октября в ходе телефонного разговора».

    По словам Ушакова, основное время в ходе этих переговоров будет, по всей видимости, посвящено вопросам сирийского урегулирования, передает «Интерфакс».

    Также Путин и Эрдоган обсудят весь спектр двустороннего сотрудничества, которое уже достигло докризисного уровня. В качестве примера улучшения отношений он привел снятие практически всех ограничений в торгово-экономической сфере.

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