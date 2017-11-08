Путин и Эрдоган обсудят Сирию на встрече в Сочи

Президент РФ Владимир Путин 13 ноября встретится в Сочи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры обсудят урегулирование ситуации в Сирии, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
Юрий Ушаков: «Это будут очередные переговоры между нашим президентом и президентом Турецкой Республики Эрдоганом. Договоренность об этих переговорах достигнута 28 октября в ходе телефонного разговора».
По словам Ушакова, основное время в ходе этих переговоров будет, по всей видимости, посвящено вопросам сирийского урегулирования, передает «Интерфакс».
Также Путин и Эрдоган обсудят весь спектр двустороннего сотрудничества, которое уже достигло докризисного уровня. В качестве примера улучшения отношений он привел снятие практически всех ограничений в торгово-экономической сфере.
По словам Ушакова, основное время в ходе этих переговоров будет, по всей видимости, посвящено вопросам сирийского урегулирования, передает «Интерфакс».
Также Путин и Эрдоган обсудят весь спектр двустороннего сотрудничества, которое уже достигло докризисного уровня. В качестве примера улучшения отношений он привел снятие практически всех ограничений в торгово-экономической сфере.
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