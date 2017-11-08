В Ростове-на-Дону к юбилею Октября вскрыли полувековую капсулу времени

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Ростове-на-Дону вскрыли капсулу времени, которую заложили полвека назад. Послание из прошлого торжественно зачитали на главной площади города.
Открытие капсулы времени предваряло шествие ростовских коммунистов. Краснознаменный променад по одной из центральных улиц сопровождали духовой оркестр и участники военно-исторических клубов, во главе с вождем мирового пролетариата.
Ровно 50 лет назад в стену ростовского драмтеатра было заложено послание потомкам. На мраморной плите указание: вскрыть нишу и огласить письмо в день 100-летия Октябрьской революции.
Анатолий Долгов в 1967 году работал мастером одного из заводов Ростова-на-Дону. Директор предприятия лично поручил ему ответственное задание: изготовить герметичный пенал для послания будущим жителям города.
Анатолий Долгов: «Я пришел, позвал рабочих, мы посоветовались, как сделать, и сделали из нержавейки».
Под барабанную дробь тот самый пенал из нержавейки спустя полвека извлекли на свет. В послании — исторические вехи Ростова-на-Дону середины XX века, много хороших слов в адрес компартии, чувство гордости за участие в строительстве социализма и теплый, совсем свободный от идеологических штампов «финал».
В стене ростовского драмтеатра своего часа дожидаются еще две капсулы времени. Одна из них адресована комсомольцам, ее откроют в следующем году в день 100-летия ВЛКСМ. Вторая предназначена пионерам. Векового юбилея пионерской организации ждать придется чуть дольше: откроют капсулу лишь в 2022 году.
Ровно 50 лет назад в стену ростовского драмтеатра было заложено послание потомкам. На мраморной плите указание: вскрыть нишу и огласить письмо в день 100-летия Октябрьской революции.
Анатолий Долгов в 1967 году работал мастером одного из заводов Ростова-на-Дону. Директор предприятия лично поручил ему ответственное задание: изготовить герметичный пенал для послания будущим жителям города.
Анатолий Долгов: «Я пришел, позвал рабочих, мы посоветовались, как сделать, и сделали из нержавейки».
Под барабанную дробь тот самый пенал из нержавейки спустя полвека извлекли на свет. В послании — исторические вехи Ростова-на-Дону середины XX века, много хороших слов в адрес компартии, чувство гордости за участие в строительстве социализма и теплый, совсем свободный от идеологических штампов «финал».
В стене ростовского драмтеатра своего часа дожидаются еще две капсулы времени. Одна из них адресована комсомольцам, ее откроют в следующем году в день 100-летия ВЛКСМ. Вторая предназначена пионерам. Векового юбилея пионерской организации ждать придется чуть дольше: откроют капсулу лишь в 2022 году.
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