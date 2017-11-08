Солисты Quest Pistols Show научили участников «Ты супер! Танцы» новым движениям

На подмосковной базе проекта НТВ «Ты супер! Танцы» устроили шоу: группа Quest Pistols Show приехала к юным танцорам, чтобы поддержать конкурсантов перед новыми испытаниями, а также открыть маленький, но чрезвычайно важный секрет, без которого
по-настоящему успешное выступление на сцене не получится.
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Группу Quest Pistols Show участники проекта «Ты супер! Танцы» встретили как своих старых друзей. Оказалось, ребята хорошо знакомы с творчеством музыкантов, поэтому во время мастер-класса достаточно точно повторяли движения артистов.
Кто сказал, что дергать девочек за косички нехорошо? Если это делает солист Quest Pistols Show Вашингтон Саллес, значит, так надо для дела. Тем более участница проекта «Ты супер! Танцы» Радха Кочергина оказалась совсем не против. А Джейхун Ага-Тагиев, несмотря на то, что танцевал в самых дальних рядах, сразу привлек внимание артистов. Солистка Quest Pistols Show Мариам вызвала парня на сцену.
Quest Pistols Show дали конкурсантам важный совет. Они призвали участников как можно больше улыбаться и делать это примерно так, как Вашингтон Саллес. Хотя еще какое-то время назад многим конкурсантом было не до улыбок. Катя Кудрявая до четырех лет вообще не говорила. Родная мать не занималась ей, а потом вообще сбежала.
Екатерина Кудрявая: «На полу валялась с братом и сестрой, а она уходила почти каждый день, не возвращалась».
Теперь Катя живет в приемной семье. На шоу «Ты супер! Танцы» она изо всех сил старается научиться круто танцевать. А солисты Quest Pistols Show отметили вполне достойную физическую форму у ребят.
Мариам Туркменбаева: «Они хорошо „хватают“ хореографию, имеют неплохую физуху».
Новый выпуск проекта «Ты супер! Танцы» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 11 ноября, в 20:00.
Кто сказал, что дергать девочек за косички нехорошо? Если это делает солист Quest Pistols Show Вашингтон Саллес, значит, так надо для дела. Тем более участница проекта «Ты супер! Танцы» Радха Кочергина оказалась совсем не против. А Джейхун Ага-Тагиев, несмотря на то, что танцевал в самых дальних рядах, сразу привлек внимание артистов. Солистка Quest Pistols Show Мариам вызвала парня на сцену.
Quest Pistols Show дали конкурсантам важный совет. Они призвали участников как можно больше улыбаться и делать это примерно так, как Вашингтон Саллес. Хотя еще какое-то время назад многим конкурсантом было не до улыбок. Катя Кудрявая до четырех лет вообще не говорила. Родная мать не занималась ей, а потом вообще сбежала.
Екатерина Кудрявая: «На полу валялась с братом и сестрой, а она уходила почти каждый день, не возвращалась».
Теперь Катя живет в приемной семье. На шоу «Ты супер! Танцы» она изо всех сил старается научиться круто танцевать. А солисты Quest Pistols Show отметили вполне достойную физическую форму у ребят.
Мариам Туркменбаева: «Они хорошо „хватают“ хореографию, имеют неплохую физуху».
Новый выпуск проекта «Ты супер! Танцы» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 11 ноября, в 20:00.
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