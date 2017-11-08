Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
ТВ-Эфир
Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой
    Глава Ингушетии доложил Путину о ситуации с переселенцами из Чечни. беженцы, Ингушетия, Путин, Чечня. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГлава Ингушетии доложил Путину о ситуации с переселенцами из Чечни

    Глава Ингушетии доложил Путину о ситуации с переселенцами из Чечни

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    Глава Ингушетии доложил Путину о ситуации с переселенцами из Чечни

    Глава Ингушетии доложил Путину о ситуации с переселенцами из Чечни

    Глава Ингушетии доложил Путину о ситуации с переселенцами из Чечни

      Ингушетия в этом году завершит программы по предоставлению жилья вынужденным переселенцам из Чечни и из оползневой зоны. Об этом Владимиру Путину доложил глава республики Юнус-Бек Евкуров в ходе рабочей встречи в Кремле.

      Евкуров отметил, что проблема с переселенцами десятилетиями вызывала серьезную напряженность в республике, и поблагодарил президента за поддержку в реализации программ.

      Владимир Путин, президент РФ: «Давайте начнем с переселения из Чечни — целая программа у нас была — и из оползневой зоны. Потом по всему остальному».

      Юнус-Бек Евкуров, глава Ингушетии: «При вашей поддержке, Владимир Владимирович, мы завершаем в этом году две эти программы. Буквально до конца этого месяца мы переселяем почти 800 семей — это более восьми тысяч человек. И до конца декабря переселяем уже оползневую зону — это почти 7500–8000 человек. Хорошая программа, мы с этой задачей успешно справились».

      Беженцы из Чеченской Республики спасались в Ингушетии от боевых действий в 90-х годах. После их окончания многие из переселенцев не захотели возвращаться на родину.

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