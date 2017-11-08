Глава МИД Италии: Рим продолжит сотрудничество с Москвой вопреки санкциям США

Новый пакет антироссийских санкций, принятый Вашингтоном, не заставит Рим отказаться от реализации стратегических проектов с Россией, заявил глава итальянского МИД Анджелино Альфано.
По словам дипломата, вопрос ограничительных мер обсуждался с премьер-министром страны и власти Италии приняли решение продолжать сотрудничество в рамках стратегически важных проектов — таких, как партнерство «Газпрома» и нефтегазовой компании Eni.
Новые санкции, принятые властями США, предусматривают наказание за сотрудничество с целым рядом российских корпораций и затрагивают не только американские фирмы, но и компании по всему миру, что вызвало бурю недовольства в Европе.
По мнению многих экспертов, таким образом Вашингтон не столько решает собственные политические проблемы, сколько хочет выдавить Москву с европейских рынков.
Новые санкции, принятые властями США, предусматривают наказание за сотрудничество с целым рядом российских корпораций и затрагивают не только американские фирмы, но и компании по всему миру, что вызвало бурю недовольства в Европе.
По мнению многих экспертов, таким образом Вашингтон не столько решает собственные политические проблемы, сколько хочет выдавить Москву с европейских рынков.
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