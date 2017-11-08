Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой
    Глава МИД Италии: Рим продолжит сотрудничество с Москвой вопреки санкциям США. Италия, санкции, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГлава МИД Италии: Рим продолжит сотрудничество с Москвой вопреки санкциям США

    Глава МИД Италии: Рим продолжит сотрудничество с Москвой вопреки санкциям США

    3 комментария
    Глава МИД Италии: Рим продолжит сотрудничество с Москвой вопреки санкциям США

    Глава МИД Италии: Рим продолжит сотрудничество с Москвой вопреки санкциям США

    Глава МИД Италии: Рим продолжит сотрудничество с Москвой вопреки санкциям США

      Новый пакет антироссийских санкций, принятый Вашингтоном, не заставит Рим отказаться от реализации стратегических проектов с Россией, заявил глава итальянского МИД Анджелино Альфано.

      По словам дипломата, вопрос ограничительных мер обсуждался с премьер-министром страны и власти Италии приняли решение продолжать сотрудничество в рамках стратегически важных проектов — таких, как партнерство «Газпрома» и нефтегазовой компании Eni.

      Новые санкции, принятые властями США, предусматривают наказание за сотрудничество с целым рядом российских корпораций и затрагивают не только американские фирмы, но и компании по всему миру, что вызвало бурю недовольства в Европе.

      По мнению многих экспертов, таким образом Вашингтон не столько решает собственные политические проблемы, сколько хочет выдавить Москву с европейских рынков.

      Новости по теме

      Санкции против РФ и ответные меры

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru