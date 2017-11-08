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    Макрон отправил Путину послание по ситуации на Украине

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    Макрон отправил Путину послание по ситуации на Украине

    Макрон отправил Путину послание по ситуации на Украине

    Специальный представитель правительства Франции по отношениям с Россией Жан-Пьер Шевенман привез Владимиру Путину послание французского президента Эммануэля Макрона относительно ситуации на Украине.

    Об этом Жан-Пьер Шевенман сообщил на встрече с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачёвым.

    Жан-Пьер Шевенман, специальный представитель правительства Франции по отношениям с РФ: «Я привез сюда обращение нашего президента в адрес президента России. Оно касается Украины. Это, конечно, довлеет над нашими отношениями, в конце концов, это и есть причина санкций. Минские соглашения должны выполняться. Мне думается, что нам следует здесь проявить инициативу, особенно в момент, когда будет назначено новое немецкое правительство».

    В начале ноября Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор.

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