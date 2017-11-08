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9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой
    Плотный смог накрыл столицу Индии. Индия, смог. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПлотный смог накрыл столицу Индии

    Плотный смог накрыл столицу Индии

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    Плотный смог накрыл столицу Индии

    Плотный смог накрыл столицу Индии

    Плотный смог накрыл столицу Индии

      Столицу Индии накрыл смог. Все затянуло плотным дымом — ничего не видно на расстоянии в несколько метров.

      Уровень загрязнения воздуха в Нью-Дели во много раз превышает норму. Местные власти закрыли школы и рекомендуют горожанам как можно меньше времени проводить на улице. Авиарейсы выполняются с большими задержками. Медики объявили режим чрезвычайной ситуации и сравнивают текущее положение с выкуриванием ежедневно 50 сигарет.

      Как сообщает местная пресса, причиной такого густого смога стало сжигание соломы фермерами в соседних штатах. Свою роль сыграла и безветренная погода.

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