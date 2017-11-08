Плотный смог накрыл столицу Индии

Столицу Индии накрыл смог. Все затянуло плотным дымом — ничего не видно на расстоянии в несколько метров.

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смог

Уровень загрязнения воздуха в Нью-Дели во много раз превышает норму. Местные власти закрыли школы и рекомендуют горожанам как можно меньше времени проводить на улице. Авиарейсы выполняются с большими задержками. Медики объявили режим чрезвычайной ситуации и сравнивают текущее положение с выкуриванием ежедневно 50 сигарет.



Как сообщает местная пресса, причиной такого густого смога стало сжигание соломы фермерами в соседних штатах. Свою роль сыграла и безветренная погода.