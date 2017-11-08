Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой

    Украина расторгла соглашение с Россией о поставке вооружения

    1 комментарий

    Украина расторгла соглашение с Россией о поставке вооружения

    Украина расторгла соглашение с Россией о поставке вооружения

    Украинская сторона разорвала соглашение о поставках вооружения и военной техники, которое было заключено с Россией в 1995 году.

    Украинское правительство приняло постановление о расторжении соглашения с Россией о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники, комплектующих изделий и запасных частей, организации ремонта и предоставления услуг военного назначения. По данным «УНН», кабмин прекратил действие этого документа, который был подписан в феврале 1995-го, без обсуждения.

    Стоит отметить, что Киев практически полностью прекратил контакты с Россией в сфере военно-технического сотрудничества еще в 2014 году. А в минувшем октябре Украина в одностороннем порядке прекратила действие еще одного межправительственного соглашения в данной сфере — о сохранении специализации предприятий и организаций, которые занимаются производством продукции военного назначения.

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru