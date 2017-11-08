Украина расторгла соглашение с Россией о поставке вооружения

Украинская сторона разорвала соглашение о поставках вооружения и военной техники, которое было заключено с Россией в 1995 году.
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Украинское правительство приняло постановление о расторжении соглашения с Россией о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники, комплектующих изделий и запасных частей, организации ремонта и предоставления услуг военного назначения. По данным «УНН», кабмин прекратил действие этого документа, который был подписан в феврале 1995-го, без обсуждения.
Стоит отметить, что Киев практически полностью прекратил контакты с Россией в сфере военно-технического сотрудничества еще в 2014 году. А в минувшем октябре Украина в одностороннем порядке прекратила действие еще одного межправительственного соглашения в данной сфере — о сохранении специализации предприятий и организаций, которые занимаются производством продукции военного назначения.
Стоит отметить, что Киев практически полностью прекратил контакты с Россией в сфере военно-технического сотрудничества еще в 2014 году. А в минувшем октябре Украина в одностороннем порядке прекратила действие еще одного межправительственного соглашения в данной сфере — о сохранении специализации предприятий и организаций, которые занимаются производством продукции военного назначения.
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