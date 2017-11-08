Житель Челябинска не может вывезти из Таиланда впавшую в кому жену

Жительница Челябинска Марина Логинова впала в кому в Таиланде: туристка упала с велосипеда и получила тяжелую травму головы.

Тайские медики провели три сложнейшие операции, и уже 10 дней им удается поддерживать все функции организма пострадавшей. Дорогостоящее лечение, курс терапии и постоянное наблюдение специалистов поначалу покрывала страховка, но с окончанием отпуска срок ее действия истек, а это значит, что пациентку, по сути, могут отключить от аппаратов, без которых ее жизнь оборвется.



Алексей Логинов: «На сегодня страховые деньги закончились. Сумма 40 000 долларов полностью была уплачена госпиталю, и следующее пребывание должно оплачиваться своими средствами, а это примерно 150–170 долларов в день. Деньги большие, неподъемные для меня».



В госпиталь россиянку доставили после обычной прогулки на велосипедах. Супруги решили посмотреть так называемый белый пляж на острове Чанг. Алексей спустился с крутого склона первым, жена — следом. Ее велосипед, судя по всему, был неисправен. Отказали тормоза, и она упала с высоты нескольких метров. Теперь перед мужем стоит непростой выбор: продолжать лечение за границей и платить за каждые сутки пребывания в госпитале, либо транспортировать ее на родину в Челябинск. Врачебное разрешение о вывозе больной уже на руках, но загвоздка в самом борте.



Алексей Логинов: «Данный спецборт не летает по поручению правительства. Он вылетает только после определения источника финансирования. Либо это заинтересованная сторона, либо спонсоры, либо за деньги регионального бюджета. Сумма немаленькая — это где-то 6–7 млн рублей».



Есть и другой вариант — финансово более доступный, но крайне рискованный: перевозка обычным самолетом. Российские дипломаты пообещали: в таком случае сам перелет будет бесплатным, но для этого Марина должна выйти из комы — в салонах регулярных рейсов технически невозможно обеспечить ее кислородом на сто процентов. Семья понимает: даже если Марина придет в себя, не факт, что какая-то авиакомпания согласится взять ответственность за доставку такого нестабильного пациента.



Подробности — в сюжете программы «ЧП».