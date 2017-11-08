Задержанный обвинил полицию Татарстана в пытках и покончил с собой

В Татарстане задержанный по подозрению в краже обвинил местных полицейских в доведении до самоубийства. Ильназ Пиркин записал видеообращение, а после шагнул с
10-го этажа. Он уверяет, что к необратимым последствиям привел допрос, на котором его якобы пытали. Теперь эту информацию проверяют прокуратура и СК. Там возбудили сразу несколько уголовных дел.
Видеозапись Ильназ Пиркин сделал через несколько минут после того, как вышел из полицейского участка. Именно она стала главным доказательством в уголовном деле. На камеру своего мобильного телефона 21-летний санитар из Нижнекамска признался в том, что украл из автомобиля магнитолу, в чем раскаивается.
Но подняться на крышу 10-этажного дома его заставило не чувство стыда, а чувство несправедливости. Молодой человек заявил, что стражи порядка во время многочасового допроса пытали его, застав признаться еще в 47 преступлениях, к которым, по словам Ильназа, он не имел никакого отношения.
Ильназ Пиркин: «Товарищи из УВД, которые мной занимались, вы мне хотели приписать все 47 нераскрытых дел, которые у вас есть. Всяческими способами: изгибая мне руки, ломая пальцы, пытаясь испугать меня тем, что засунете между ногтями иголку».
Сделав запись, молодой человек покончил с собой. Телефон погибшего вместе с остальными его личными вещами передали родителям. Так мать Гузель Пиркина и обнаружила видеопризнание. Предсмертное обращение женщина сразу же передала в Следственный комитет.
Подробности — в видеоматериале.
Но подняться на крышу 10-этажного дома его заставило не чувство стыда, а чувство несправедливости. Молодой человек заявил, что стражи порядка во время многочасового допроса пытали его, застав признаться еще в 47 преступлениях, к которым, по словам Ильназа, он не имел никакого отношения.
Ильназ Пиркин: «Товарищи из УВД, которые мной занимались, вы мне хотели приписать все 47 нераскрытых дел, которые у вас есть. Всяческими способами: изгибая мне руки, ломая пальцы, пытаясь испугать меня тем, что засунете между ногтями иголку».
Сделав запись, молодой человек покончил с собой. Телефон погибшего вместе с остальными его личными вещами передали родителям. Так мать Гузель Пиркина и обнаружила видеопризнание. Предсмертное обращение женщина сразу же передала в Следственный комитет.
Подробности — в видеоматериале.
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