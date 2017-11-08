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9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой
    Госдума рассмотрит законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума. Госдума, законодательство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГосдума рассмотрит законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума

    Госдума рассмотрит законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума

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    Госдума рассмотрит законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума

    Госдума рассмотрит законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума

    Госдума рассмотрит законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума

      В Госдуме сегодня насыщенная повестка дня. Депутаты в первом чтении обсудят правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума.

      Кроме того, в первом чтении рассмотрят возможность создания специального банковского счета, средства которого не могут быть взысканы судебными приставами. Предполагается, что на него будут зачисляться пенсии, пособия, материнский капитал и другие социальные выплаты.

      Госдума также намерена заняться наведением порядка в обороте лекарственных средств, создав в стране систему их мониторинга и маркировки. В повестке дня и законопроект о развитии виноградарства и виноделия в стране. Как отмечают разработчики, документ предусматривает меры по оказанию господдержки производству отечественного вина и снижению возможности его фальсификации.

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