Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой
    Полуголого мужчину избили и задушили на улице в Подмосковье: видео. жестокость, Московская область, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПолуголого мужчину избили и задушили на улице в Подмосковье: видео

    Полуголого мужчину избили и задушили на улице в Подмосковье: видео

    1 комментарий
    Полуголого мужчину избили и задушили на улице в Подмосковье: видео

    Полуголого мужчину избили и задушили на улице в Подмосковье: видео

    Полуголого мужчину избили и задушили на улице в Подмосковье: видео

      Подмосковные следователи разыскивают молодых людей, которые убили мужчину посреди улицы в подмосковной Шатуре. Момент расправы попал в объектив камеры наблюдения.

      Как сообщает СУ СК по Московской области, убийство произошло 27 октября рядом с магазином «Бристоль». На кадрах видно, как двое молодых людей подходят к раздетому по пояс мужчине и непродолжительное время о чем-то с ним разговаривают. Затем один из них заходит мужчине за спину, накидывает ему на шею цепочку и начинает душить.

      Затем мужчину повалили на землю и начали избивать. С места преступления молодые люди скрылись только после того, как убедились, что мужчина не подает признаков жизни.

      По факту убийства возбуждено уголовное дело. Следователи обращаются с просьбой ко всем, кому что-либо известно о подозреваемых и причинах конфликта, обратиться в следственный отдел по Шатуре.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru