Полуголого мужчину избили и задушили на улице в Подмосковье: видео

Подмосковные следователи разыскивают молодых людей, которые убили мужчину посреди улицы в подмосковной Шатуре. Момент расправы попал в объектив камеры наблюдения.

Как сообщает СУ СК по Московской области, убийство произошло 27 октября рядом с магазином «Бристоль». На кадрах видно, как двое молодых людей подходят к раздетому по пояс мужчине и непродолжительное время о чем-то с ним разговаривают. Затем один из них заходит мужчине за спину, накидывает ему на шею цепочку и начинает душить.



Затем мужчину повалили на землю и начали избивать. С места преступления молодые люди скрылись только после того, как убедились, что мужчина не подает признаков жизни.



По факту убийства возбуждено уголовное дело. Следователи обращаются с просьбой ко всем, кому что-либо известно о подозреваемых и причинах конфликта, обратиться в следственный отдел по Шатуре.