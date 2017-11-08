Рок-группа «Калинов мост» в гостях у «Квартирника НТВ у Маргулиса»

В эту субботу зрители НТВ вновь побывают на «квартирнике», где будут звучать известные композиции в живом исполнении. В этот раз гостями Евгения Маргулиса стали музыканты
рок-группы из Новосибирска «Калинов мост».
«Калинов мост» любим поклонниками рока всех возрастов. Группа представит свои лучшие композиции специально для гостей камерного концерта и телезрителей НТВ.
Гости Евгения Маргулиса вспомнили, как начиналась их карьера. Лидер группы Дмитрий Ревякин рассказал о влиянии народных песен и славянской мифологии на их творчество. Название коллектива возникло из русских сказок. Калинов мост — это место вечной борьбы добра со злом. А сам Евгений Маргулис исполнил одну из песен, написанную солистом и основателем группы «Калинов мост» в стиле блюза.
Евгений Маргулис: «Отличная команда, отменные песни, хорошее чувство юмора, да и пороха в пороховницах по крышу. Таких сегодня уже не делают!»
Этой осенью в самом неформальном музыкальном шоу «Квартирник НТВ у Маргулиса» зрители увидят множество неповторимых акустических концертов и увидят новые грани таланта известных музыкантов.
Смотрите концерт группы «Калинов мост» в программе «Квартирник НТВ у Маргулиса» в субботу, 11 ноября, в 23:55 на НТВ и НТВ.Ru.
Гости Евгения Маргулиса вспомнили, как начиналась их карьера. Лидер группы Дмитрий Ревякин рассказал о влиянии народных песен и славянской мифологии на их творчество. Название коллектива возникло из русских сказок. Калинов мост — это место вечной борьбы добра со злом. А сам Евгений Маргулис исполнил одну из песен, написанную солистом и основателем группы «Калинов мост» в стиле блюза.
Евгений Маргулис: «Отличная команда, отменные песни, хорошее чувство юмора, да и пороха в пороховницах по крышу. Таких сегодня уже не делают!»
Этой осенью в самом неформальном музыкальном шоу «Квартирник НТВ у Маргулиса» зрители увидят множество неповторимых акустических концертов и увидят новые грани таланта известных музыкантов.
Смотрите концерт группы «Калинов мост» в программе «Квартирник НТВ у Маргулиса» в субботу, 11 ноября, в 23:55 на НТВ и НТВ.Ru.
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