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9 ноября, 12:00
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    Рок-группа «Калинов мост» в гостях у «Квартирника НТВ у Маргулиса». знаменитости, музыка и музыканты, НТВ, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРок-группа «Калинов мост» в гостях у «Квартирника НТВ у Маргулиса»

    Рок-группа «Калинов мост» в гостях у «Квартирника НТВ у Маргулиса»

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    <nobr>Рок-группа</nobr> «Калинов мост» в гостях у «Квартирника НТВ у Маргулиса»

    Рок-группа «Калинов мост» в гостях у «Квартирника НТВ у Маргулиса»

    <nobr>Рок-группа</nobr> «Калинов мост» в гостях у «Квартирника НТВ у Маргулиса»

      В эту субботу зрители НТВ вновь побывают на «квартирнике», где будут звучать известные композиции в живом исполнении. В этот раз гостями Евгения Маргулиса стали музыканты рок-группы из Новосибирска «Калинов мост».

      «Калинов мост» любим поклонниками рока всех возрастов. Группа представит свои лучшие композиции специально для гостей камерного концерта и телезрителей НТВ.

      Гости Евгения Маргулиса вспомнили, как начиналась их карьера. Лидер группы Дмитрий Ревякин рассказал о влиянии народных песен и славянской мифологии на их творчество. Название коллектива возникло из русских сказок. Калинов мост — это место вечной борьбы добра со злом. А сам Евгений Маргулис исполнил одну из песен, написанную солистом и основателем группы «Калинов мост» в стиле блюза.

      Евгений Маргулис: «Отличная команда, отменные песни, хорошее чувство юмора, да и пороха в пороховницах по крышу. Таких сегодня уже не делают!»

      Этой осенью в самом неформальном музыкальном шоу «Квартирник НТВ у Маргулиса» зрители увидят множество неповторимых акустических концертов и увидят новые грани таланта известных музыкантов.

      Смотрите концерт группы «Калинов мост» в программе «Квартирник НТВ у Маргулиса» в субботу, 11 ноября, в 23:55 на НТВ и НТВ.Ru.

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